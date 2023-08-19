У Польщі викрили групу біженців з України, завербованих РФ для диверсій, - ЗМІ
Польські правоохоронці викрили групу завербованих спецслужбами РФ біженців з України, які мали стежити за перевезенням озброєнь до нашої країни та готувати диверсії на території країни
Про це йдеться в публікації The Washington Post.
За даними польських правоохоронців, у головному управлінні генштабу РФ доручали завербованим вести розвідку морських портів Польщі, встановлювати відеокамери вздовж залізниць та закладати пристрої стеження у військових вантажах. Були й серйозніші завдання – пускати під укіс потяги, що перевозять зброю в Україну.
У Польщі вважають, що це становило найсерйознішу загрозу з боку РФ на території НАТО від початку повномасштабної війни проти України, зазначає видання.
Серед затриманих – 12 українських біженців, один росіянин і троє громадян Білорусі. Правоохоронець, який бере участь у розслідуванні, пише видання, повідомив, що цим найманцям було доручено вчиняти підпали і вбивства.
За даними Службі внутрішньої безпеки Польщі (ABW), Москва вербувала біженців, використовуючи, зокрема російськомовні Телеграм-канали. Оголошення для потенційних диверсантів розміщалися серед пропозицій про роботу та оренду житла тощо. В оголошеннях обіцяли заплатити кілька доларів за розміщення антиамериканських та антинатовських гасел. Після цього пропонувалися складніші завдання за більшу платню.
Завербованим платили криптовалютою та банківськими переказами з невідстежуваних рахунків.
Як додає видання, виявили потенційних диверсантів випадково: перехожий помітив об'єктив камери, що визирав з-за кущів на важливій ділянці траси та повідомив про це відповідним органам. Використовуючи дані камер та іншу інформацію, правоохоронці вийшли на все угруповання.
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