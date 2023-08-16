Данілов відреагував на підготовку росіян до теракту на Курській АЕС
Секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував інформацію про підготовку російських терористів до теракту на Курській АЕС
Про це секретар РНБО повідомив в етері національного телемарафону.
За словами Данілова, Україна не має жодного відношення до планів РФ влаштувати провокацію на Курській атомній електростанції.
"Я не знаю, якими треба бути хворими для того, щоб робити провокації на своїй атомній станції. Ми не вбиваємо їхніх дітей, на відміну від них. Якщо є атаки наших ЗСУ, то це виключно об’єкти військового призначення", - пояснив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Данілов наголосив, що Україна не атакує жодні цивільні об’єкти, школи, лікарні, та дитячі садочки.
- У листопаді минулого року українська розвідка дізналася, що росіяни зберігають на території Курської АЕС ракети до комплексів С-300.
- 15 серпня Центр національного спротиву повідомив, що росіяни готують провокацію на Курській АЕС й розробили план евакуації населення на випадок радіоактивного забруднення.
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