Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Данілов відреагував на підготовку росіян до теракту на Курській АЕС

Данілов відреагував на підготовку росіян до теракту на Курській АЕС

16 серпня, 2023 середа
02:36
Війна з Росією Секретар РНБО Олексій Данілов

Секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував інформацію про підготовку російських терористів до теракту на Курській АЕС

Про це секретар РНБО повідомив в етері національного телемарафону.

За словами Данілова, Україна не має жодного відношення до планів РФ влаштувати провокацію на Курській атомній електростанції.

"Я не знаю, якими треба бути хворими для того, щоб робити провокації на своїй атомній станції. Ми не вбиваємо їхніх дітей, на відміну від них. Якщо є атаки наших ЗСУ, то це виключно об’єкти військового призначення", - пояснив секретар РНБО Олексій Данілов.

Читайте також: Після теракту на ЗАЕС, Путін може підірвати Курську АЕС, щоб звинуватити в цьому Україну, - військовий аналітик Гетьман

Данілов наголосив, що Україна не атакує жодні цивільні об’єкти, школи, лікарні, та дитячі садочки.

Світ
Україна
Росія
РНБО
теракт
Олексій Данілов
Військові новини
Читайте також:
G20
15 серпня, 2023 вiвторок
Саміт лідерів G20: Індія покликала Путіна, Зеленського серед запрошених немає
ЗСУ, ремонт військової техніки
14 серпня, 2023 понедiлок
Директор Defense Express припустив, що публікація WSJ щодо нового контрнаступу ЗСУ у 2024 році пов'язана з початком виборів в США
ЗСУ
14 серпня, 2023 понедiлок
Боєць "Легіону Свободи" розповів, як ворог відступаючи затягає українських військових у пастку, щоб накрити авіацією та артилерією
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37
    Купівля 37
    Продаж 37.75
  • EUR
    Купівля 40.64
    Продаж 41.67
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
16 серпня
03:58
вода
На тимчасово окупованій Донеччині ускладнена ситуація з прісною водою, - ЦНС
03:47
Live
Атака дронів, Shahed, шахеди, ППО
Росія запустила "шахеди" для удару по Одещині. Текстовий онлайн подій
01:59
Інфографіка
Неймар, ПСЖ
Неймар побив новий рекорд. За жодного футболіста ніколи не платили більше
00:58
Оновлено
Марсель - Панатінаїкос, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: "Панатінаїкос" пройшов "Марсель", результати інших матчів 3-го кваліфікаційного раунду
00:56
Брендон Флаверс, The Killers
У Грузії частина глядачів залишила концерт The Killers після слів вокаліста про братерство з росіянами
00:49
Imagine Dragons
Imagine Dragons запросили на сцену у Варшаві хлопця зі зруйнованого РФ села на Миколаївщині
00:25
путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 15 серпня
00:02
Сергій Шойгу та Кім Чен Ин
Будь-яка військова угода між РФ та КНДР стане порушенням резолюцій ООН, - держдеп США
2023, вiвторок
15 серпня
23:31
Латвія, Білорусь, кордон
Мігранти та гібридна загроза: Латвія посилила кордон з Білоруссю
23:10
Оновлено
літак L-39 Росія
У Краснодарському краї розбився військовий літак: загинув пілот, який воював в Україні
22:46
Верещук припускає, що війна не закінчиться до "наступної весни"
22:23
Оновлено
Росія, РФ, пожежа
Поблизу Санкт-Петербурга сталася пожежа на ключовій електропідстанції регіону, - ЗМІ
21:57
Кубок України
Кубок України: результати усіх матчів 1/32 фіналу
21:32
Аналітика
Сергій Згурець
Терористичні атаки РФ на мирні українські міста не впливають на лінію фронту. Колонка Сергія Згурця
21:23
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що Україні для вступу в НАТО доведеться відмовитися від Києва
21:16
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Їм не треба когось шукати": генерал-майор Ягун розповів, як Росія вербує агентів в Україні
21:03
НАТО, державний прапор України
Україна відреагувала на слова чиновника НАТО про територіальні поступки РФ. В Альянсі уточнили позицію
20:58
Саміт НАТО, країни G7
Північна Македонія приєдналася до "гарантій безпеки" для України
20:24
Неймар
Неймар перейшов з ПСЖ до "Аль-Хіляля"
20:16
Росія, РФ, пожежа
Слідчі РФ назвали версію вибуху АЗС в Дагестані, де загинули понад 30 людей
20:01
OPINION
Сашко Лірник
Виплекане совком поняття, що "всі нам винні". А ви? Комусь винні?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 538 дня війни: ліквідація "фанатського спецназу" на Бахмутському напрямку, успіхи в районі Токмака та більше газу для українців
19:57
На фото: фільм Хаяо Міядзакі
У мережі з’явилися перші кадри з останнього фільму Хаяо Міядзакі
19:50
Росія, РФ, Сталін, РПЦ
У РФ відкрили пам'ятник Сталіну: його освячували попи РПЦ, які подякували диктатору за "чисельних новомучеників"
19:42
внутрішні переселенці
В Одесі понад 70% переселенців планують повернутися додому після завершення боїв, — опитування
19:03
Литва прапор
Україна остаточно схвалила угоду з Литвою про взаємне визнання водійських посвідчень
18:49
Оновлено
атака на Львів
Армія РФ масштабно атакувала Україну ракетами: влучання у Дніпрі, Львові, Луцьку та на Черкащині, щонайменше троє загиблих
18:45
ЛГБТ
З якими проблемами найчастіше стикаються українські біженці ЛГБТКІ+ за кордоном. Дослідження
18:31
Оновлено
ізраїль україна
В Україну надійшла партія ліків, яку надіслав уряд Ізраїлю на прохання Києва
18:25
У Києві та області формують Раду з питань ВПО. Деталі
18:15
На фото: хабар
Голові ВЛК Житомирщини та її спільникам інкримінували вимагання хабара та переправлення ухилянтів за кордон
18:09
пігулки_ліки
Використовували фото голови МОЗ Ляшка: кіберполіція викрила шахраїв, які продавали фейкові ліки
18:07
Огляд
ракети Taurus
Б’ють в серце противника: характеристики та особливості далекобійних ракет Taurus. Їх можуть передати Україні
18:04
OPINION
Ігор Гулик
У вирві війни
18:01
Шойґу і Герасімов
Шойгу назвав нове "пріоритетне завдання" війни в Україні
17:58
Олешки
Мер окупованих Олешків Рищук: жителі потерпають від бойових дій, кожен день є загиблі й поранені
17:47
заборона УПЦ МП
На Черкащині звільнили заступника голови РДА Дубового, який забороняв медіа критикувати УПЦ МП
17:41
НАТО
У Столтенберга припустили можливість передачі Україною Росії територій в обмін на членство в НАТО. В МЗС відреагували
17:23
На фото: військові та Володимир Зеленський
Зеленський відвідав бригади, які ведуть наступ на Мелітопольському напрямку
17:12
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Після вересневих виборів: екскерівник ГУР Кондратюк спрогнозував, скільки росіян планує мобілізувати РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV