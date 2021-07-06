У Польщі затримали 40 мігрантів за незаконний перетин кордону із Білорусі

Про це йдеться у заяві Прикордонної служби Польщі.

Співробітники Підляшського відділення прикордонної служби затримали 19 іноземців, які не мали жодних документів, що дозволяли б їм залишатися на території Польщі.

Всі 40 людей є громадянами Афганістану, з них шестеро дітей, 21 чоловік і 13 жінок.



Згідно з рішенням суду, іноземців розмістили у центрі для мігрантів.