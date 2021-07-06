У Польщі затримали 40 мігрантів за незаконний перетин кордону із Білорусі
Польські прикордонники затримали 40 осіб через перетин польсько-білоруського кордону з порушенням чинних норм
Про це йдеться у заяві Прикордонної служби Польщі.
Співробітники Підляшського відділення прикордонної служби затримали 19 іноземців, які не мали жодних документів, що дозволяли б їм залишатися на території Польщі.
Всі 40 людей є громадянами Афганістану, з них шестеро дітей, 21 чоловік і 13 жінок.
Згідно з рішенням суду, іноземців розмістили у центрі для мігрантів.
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