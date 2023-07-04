Про це пише Wiadomosci.

Зазначається, що підозрюваного доставили до відділку поліції, де його допитають щодо вбивства українця.

На пошуки вбивці в Польщі підняли весь склад поліції. З Любліна привезли службового собаку.

"Правоохоронці затримали 20-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до події. Наразі у цій справі продовжують інтенсивно працювати слідчі. У понеділок чоловіка мають доставити до прокуратури та допитати", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення за вбивство українця.