Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал У Польщі затримали підозрюваного, який 1 липня вдарив ножем у груди українця

У Польщі затримали підозрюваного, який 1 липня вдарив ножем у груди українця

4 липня, 2023 вiвторок
09:17
Кримінал напад з ножем

Польські правоохоронці затримали 20-річного чоловіка, який, ймовірно, 1 липня напав з ножем на 36-річного українця в Хелмі на Люблінщині

Про це пише Wiadomosci. 

Зазначається, що підозрюваного доставили до відділку поліції, де його допитають щодо вбивства українця.

На пошуки вбивці в Польщі підняли весь склад поліції. З Любліна привезли службового собаку.

"Правоохоронці затримали 20-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до події. Наразі у цій справі продовжують інтенсивно працювати слідчі. У понеділок чоловіка мають доставити до прокуратури та допитати", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення за вбивство українця.

  • 1 липня у польському місті Хелм на Люблінщині невідомий чоловік напав з ножем на 36-річного українця. Поранений помер у лікарні попри реанімаційні заходи.
Світ
Польща
Читайте також:
3 липня, 2023 понедiлок
В Україні ліквідували командира російського спецзагону "Ахмат"
обстріл, ППО
3 липня, 2023 понедiлок
На Хмельниччині, Кіровоградщині й Миколаївщині працювала ППО: Росія уночі атакувала Україну
Очільник МОН Оксен Лісовий
3 липня, 2023 понедiлок
Підвищені оклади і надбавки за сертифікацію: у МОН сказали, як заохочують педагогів в умовах недофінансування сфери освіти
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.7
    Купівля 36.7
    Продаж 37.45
  • EUR
    Купівля 40.26
    Продаж 41.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
4 липня
09:15
вибух зірки
Hubble показав спіральну галактику у сузір’ї Пегаса після вибуху наднової
09:09
Оновлено
Суми
Кількість загиблих через атаку ворожих безпілотників по житловому будинку в Сумах зросла до трьох 
08:44
Інфографіка
Окупанти
Росія втратила в Україні 770 солдатів, 32 артсистеми та 29 безпілотників за добу, - Генштаб ЗСУ
08:41
Китай та США
Китай обмежить експорт деяких матеріалів для виробництва мікросхем
08:19
Оновлено
Росія
У РФ заявили про атаку дронів по території військового об'єкта та селищу поблизу аеропорту "Внуково" під Москвою
08:01
OPINION
Орест Сохар
Путін політично не протягне і трьох місяців
07:39
Мелітополь
Окупанти мінують засіяні поля й ґрунтові дороги під Мелітополем
07:16
На 4 ділянках фронту - важкі бої, відбулось понад 40 бойових зіткнень протягом доби, - Генштаб
06:40
Вілла дружини очільника Київміськбуду
У дружини очільника "Київміськбуду" виявили віллу у Франції за €20 млн
06:28
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина і далі ветуватиме заявку Швеції на вступ до НАТО, поки всі вимоги не будуть виконані, - Ердоган
05:58
Ілон Маск та Марк Цукерберг
Маск і Цукерберг очолили рейтинг багатіїв світу, - Bloomberg
05:38
У МЗС Китаю закликали Японію та Південну Корею до тіснішої співпраці та протистояння США
05:16
Антонівський міст
У Росії занепокоєні, що Україна може форсувати Дніпро, - ISW
04:48
Урсула фон дер Ляєн
Україна та ще низка країн мають увійти в ЄС, щоб зменшити вплив РФ та Китаю, - Урсула фон дер Ляєн
04:20
російська армія, мобілізація
У Москві пропонують будівельним компаніям міняти призовників на підряди від мерії, - ЗМІ
03:52
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
Стимул для ЗСУ: Зеленський просить Байдена негайно запросити Україну до НАТО, - CNN
03:24
нафта нафтопровід
Росія та Саудівська Аравія скорочують видобуток нафти, щоб підняти ціну, – AP
02:56
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
Графік зсувається: українські пілоти не почали у червні навчання на F-16, - Кулеба
02:28
землетрус
У Каспійському морі стався землетрус: поштовхи відчули у столиці Азербайджану
02:00
Газа, Ізраїль завдає авіаударів
Авіаудари та сотні солдат: Ізраїль продовжує спецоперацію в Палестині
01:42
Оновлено
Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA)
У Гаазі відкрили офіс із розслідування вторгнення РФ в Україну: у ньому працюватимуть 20 прокурорів
01:18
водогін
Майже 150 км для 1 млн людей: почалось будівництво водогону в регіони, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, - Кубраков
01:16
Леон Готьє
У віці 100 років помер Леон Готьє - останній із французьких командос, які брали участь у висадці в Нормандії
00:50
Окупанти на ЗАЕС
РФ попередили про неприпустимість ядерного шантажу, тепер вона готує новий план щодо ЗАЕС, - Кулеба
00:35
Наслідки обстрілу міста Суми 3 липня
Росіяни за день 28 разів обстрілювали прикордоння Сумщини: загинули троє людей
00:20
Оркнейські острови Великої Британії можуть стати частиною Норвегії
2023, понедiлок
3 липня
23:49
збройні сили Литви
У Литві стартували міжнародні навчання Сил спецоперацій
23:30
Оновлено
Володимир Зеленський
З послом Грузії проведуть жорстку розмову, він поїде додому, - Кулеба
23:10
Чоловік, який відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева, помер у лікарні
23:04
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
Люди з регіонів навколо ЗАЕС за бажання можуть евакуюватися вже зараз, — Верещук
22:24
Урсула фон дер Ляєн
"Обов’язок ЄС – відповідати витривалості та наполегливості українців": Урсула фон дер Ляєн про посилення підтримки Києва
21:46
Ексклюзив
Валерій Чалий
Рішення щодо вступу України до НАТО прийматиметься на наступному ювілейному саміті Альянсу у Вашингтоні, - Чалий
21:41
Помер 19-річний онук Роберта Де Ніро
21:22
Ексклюзив
Збір активістів Жовтої Стрічки у Криму
У разі успішного контрнаступу ЗСУ Крим може бути деокупований не військовим шляхом, - експерт Центру оборонних стратегій Риженко
21:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ мають частковий успіх на південному фланзі Бахмута й позбавляють ворога можливості пересуватися по місту. Колонка Сергія Згурця
21:13
Під час ранкового обстрілу росіяни влучили по будівлі СБУ в Сумах
21:02
МВФ
Україна отримала транш від Міжнародного валютного фонду - $890 млн
20:59
Олександр Сирський (ліворуч)
Сили оборони просунулися на флангах на Бахмутському напрямку, – Сирський
20:33
Латвія
Латвія відновила обмежений прийом візових заяв від громадян РФ 
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 495 дня війни: морпіхи збили ворожий гелікоптер з протитанкового комплексу, а в Гаазі створили спецофіс для розслідування злочинів РФ в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV