У Польщі затримали підозрюваного, який 1 липня вдарив ножем у груди українця
Польські правоохоронці затримали 20-річного чоловіка, який, ймовірно, 1 липня напав з ножем на 36-річного українця в Хелмі на Люблінщині
Про це пише Wiadomosci.
Зазначається, що підозрюваного доставили до відділку поліції, де його допитають щодо вбивства українця.
На пошуки вбивці в Польщі підняли весь склад поліції. З Любліна привезли службового собаку.
"Правоохоронці затримали 20-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до події. Наразі у цій справі продовжують інтенсивно працювати слідчі. У понеділок чоловіка мають доставити до прокуратури та допитати", - йдеться у повідомленні.
Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення за вбивство українця.
- 1 липня у польському місті Хелм на Люблінщині невідомий чоловік напав з ножем на 36-річного українця. Поранений помер у лікарні попри реанімаційні заходи.
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