У Польщу прибуло іспанське судно з 200 тоннами військової допомоги для України
До польського порту Гдині прибув корабель ВМС Іспанії із військовою допомогою для Збройних сил України
Про це повідомляє Dziennik.
За попередніми даними, логістичний корабель ВМС Іспанії "Ісабель", який 22 квітня покинув військово-морську базу Рота, сьогодні прибув до польського порту Ґдині.
На борту судна - 200 тонн озброєння та військової техніки, яку Іспанія планує передати Збройним силам України. Крім озброєння, в поставку також входять 30 вантажівок і 10 легких позашляховиків.
Наразі це найбільша військова допомога, яку Іспанія надала ЗСУ.
- Іспанський корабель "Ізабель" з партією військової допомоги Україні вирушив з іспанського порту до Польщі 21 квітня
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