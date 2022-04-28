У Польщу прибуло іспанське судно з 200 тоннами військової допомоги для України

Про це повідомляє Dziennik.



За попередніми даними, логістичний корабель ВМС Іспанії "Ісабель", який 22 квітня покинув військово-морську базу Рота, сьогодні прибув до польського порту Ґдині.



На борту судна - 200 тонн озброєння та військової техніки, яку Іспанія планує передати Збройним силам України. Крім озброєння, в поставку також входять 30 вантажівок і 10 легких позашляховиків.



Наразі це найбільша військова допомога, яку Іспанія надала ЗСУ.

Іспанський корабель "Ізабель" з партією військової допомоги Україні вирушив з іспанського порту до Польщі 21 квітня

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