Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ У польській партії, представленій в Сенаті та Сеймі, припустили "закриття очей" на окупацію Криму

У польській партії, представленій в Сенаті та Сеймі, припустили "закриття очей" на окупацію Криму

21 липня, 2021 середа
12:07
Світ Катаржина Пелчиньска-Наленч

Радник лідера партії "Рух Польща 2050", експосол РП в Росії Катаржина Пелчиньска-Наленч заявила, що одного дня доведеться "закрити очі на окупацію Криму", щоб росіяни "відчули своє європейське коріння"

Про це Катаржина Пелчиньска-Наленч заявила у інтерв'ю Польському інституту міжнародних відносин, передає "ЄП".

Пелчиньска-Наленч стверджує, що чим більше росіян відчувають як їх люблять в Європі, включаючи Польщу, тим більший шанс, що одного разу вони зможуть пристосуватися і знайти своє європейське коріння.

На питання про те, чи можна полюбити РФ з Кримом і Донбасом, Пелчинська-Наленч зазначила, що з Кримом "такий варіант імовірний".

"Можливо, нам доведеться полюбити їх із Кримом. Будьмо реалістами, нам не сподобається Росія з Донбасом, але, можливо, колись із Кримом не буде виходу", - зазначила вона.

Читайте також: Утиски ЗМІ та судової влади, корупція: Єврокомісія заявила про загрозу демократії в Угорщині та Польщі

"Так само, як нам подобається Ізраїль з різними окупованими територіями. Багато подібних аналогій можна знайти. Не дай боже, я не хочу захищати анексію Криму, бо це, безумовно, була агресія, але думка, що у нас буде Росія, яка добровільно відмовиться від Криму? Я цього не бачу. Навіть у дуже демократичній Росії з дуже демократичною владою я не бачу повернення Криму", - додала дипломат.

Вона зауважила, що потрібно врахувати пріорітети для Польщі на даний момент. 

"Яким був наш зразковий механізм побудови саме таких гарних відносин, від яких, на мою думку, ми без потреби відмовились? Це був невеликий прикордонний рух з Калінінградом", - зазначила Катаржина Пелчиньска-Наленч

Варто зазначити, що за останніми опитуваннями "Рух Польща 2050" є третім за популярністю після керівної партії "Право і справедливість" і опозиційної "Громадянської платфрми", але протягом певного періоду обіймав і другу позицію в рейтингах. Наразі партія має 7 місць у Сеймі та одне в Сенаті країни.

Польща
війна з Росією
геополітика
окупація Криму
окупація Донбасу
Читайте також:
російські танки
20 липня, 2021 вiвторок
Росія перекинула свій контингент у Таджикистані на кордон з Афганістаном
Людмила Денісова
19 липня, 2021 понедiлок
У Києві відмовили претендентці на посаду, бо розмовляла українською, - Денісова
Богдан Грицай
20 липня, 2021 вiвторок
Після конфлікту з Усиком українського борця Грицая забрали до армії
Київ
+20
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.11
    Купівля 27.11
    Продаж 27.32
  • EUR
    Купівля 31.83
    Продаж 32.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
21 липня
13:24
Біженці та іноземці зможуть отримати щеплення від COVID-19 під час п'ятого етапу вакцинації
13:22
Турецький винищувач перехоплює російського літака
Турецькі F-16 перехопили над Польщею російський літак
13:16
Уряд зобов'яже шахти направляти 80% від продажу вугілля на зарплати шахтарів
13:14
У США заперечили, що змушували Україну мовчати щодо угоди по "Північному потоку-2"
12:37
Ердоган
Ердоган заявив про демілітаризацію окупованого курортного міста Фамагуста на Північному Кіпрі: в ЄС та США протестують
12:30
Джо Джойс
Переможця бою Джошуа - Усик примусять битися з важковаговиком з Британії
12:20
Мінінфраструктури пропонує дозволити імпорт та виробництво в Україні водневих автомобілів
12:12
аеропорт Львів
У Львові перевірили повідомлення про замінування аеропорту – підозрілу сумку знешкодили
11:55
Perseverance
Зонд Perseverance почав пошуки ознак життя на Марсі
11:49
Брісбен, Олімпіада-2032
МОК обрав столицю літніх Олімпійських ігор 2032 року
11:38
Федина
"Для олігархів нульова декларація справді "нульова", а люди повинні платити податок", − Софія Федина
11:31
Крим
Окупанти в Криму допускають можливість закриття турсезону
11:29
Чжечжоу
У Китаї залило 12-мільйонне місто Чженчжоу на Хуанхе: метро затопило, загинули 12 людей
11:27
пожежа
В Авдіївці на коксохімічному заводі сталася пожежа
11:15
Еліна Світоліна
На 6 осіб 1 туалет: Світоліна розповіла про "спартанські" умови в олімпійському селищі
11:12
Федір Веніславський
Тупицький до КСУ точно не повернеться, попри будь-який сценарій, - Веніславський
10:55
4G
Мінцифри пропонує спростити будівництво базових станцій 4G
10:55
Робітник готує трубу "Північного потоку-2" для укладки дном Балтійського моря
США та Німеччина досягли домовленості по будівництву "Північного потоку-2", - WSJ
10:53
У Дніпрі в одній із будівель прогримів вибух
У Дніпрі в одній із будівель прогримів вибух
10:46
Ентоні Джошуа
Промоутер Джошуа назвав бій з Усиком найбільшим у кар'єрі британця
10:37
Укрзалізниця
Через негоду в Україні 15 потягів затримуються на кілька годин
10:28
Білий дім
Білий Дім неофіційно закликав Україну відмовитись від критики "Північного потоку-2", - ЗМІ
10:28
Борис Філатов
Нам не треба нічого робити, летимо, як мавпи, - Філатов про свій ймовірний політ у космос
10:23
рейдер
В Українi щодня фіксується щонайменше два рейдерських захоплення, за 2021 рік - 466 атак, - OpenDataBot
10:20
замінування
Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування львівського аеропорту
10:10
Янніс Адетокунбо
Чемпіонат НБА виграв клуб, який не брав титул 50 років
10:08
Рівнеазот
Аварія на "Рівнеазоті": Держекоінспекція досліджує ґрунти поблизу заводу
09:45
Ентоні Джошуа - Олександр Усик
Промоутер розповів про ключовий пункт у контракті на поєдинок Усик - Джошуа
09:45
свідоцтво про вакцинацію
Понад 1,6 млн щеплень: в Україні за 20 днів липня вакцинували більше людей, ніж за червень
09:40
Заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак
Віталій Портников: Для Козака Зеленський виявився гіршим за Порошенка
09:29
Вперше в Україні СБУ затримала пірата, який захопив судно та вимагав викуп за його звільнення
Вперше в Україні СБУ затримала пірата, який захопив судно та вимагав викуп за його звільнення
09:22
Олімпіада-2020, софтбол
У Токіо стартували перші змагання Олімпіади-2020
09:13
курс долара
Офіційний курс: ціна долара дещо зросла
08:57
ВООЗ
У ВООЗ заявили, що у світі може з’явитися небезпечніший штам коронавірусу, ніж "Дельта"
08:46
Понад 800 населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду
08:41
Ентоні Джошуа - Олександр Усик
Поставив усе на карту: Джошуа відреагував на домовленість про бій з Усиком
08:38
прикордонники
Доба на Донбасі: окупанти 14 разів порушили "тишу" та поранили українського військового
08:29
Аварія на "Рівнеазоті": викиди можуть випадати у вигляді кислотних дощів, - викладачка кафедри хімії
08:18
Коронавірус: за добу померли 13 українців
08:14
Олександр Зубков
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вівторка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV