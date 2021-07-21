У польській партії, представленій в Сенаті та Сеймі, припустили "закриття очей" на окупацію Криму

Про це Катаржина Пелчиньска-Наленч заявила у інтерв'ю Польському інституту міжнародних відносин, передає "ЄП".



Пелчиньска-Наленч стверджує, що чим більше росіян відчувають як їх люблять в Європі, включаючи Польщу, тим більший шанс, що одного разу вони зможуть пристосуватися і знайти своє європейське коріння.

На питання про те, чи можна полюбити РФ з Кримом і Донбасом, Пелчинська-Наленч зазначила, що з Кримом "такий варіант імовірний".

"Можливо, нам доведеться полюбити їх із Кримом. Будьмо реалістами, нам не сподобається Росія з Донбасом, але, можливо, колись із Кримом не буде виходу", - зазначила вона.



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"Так само, як нам подобається Ізраїль з різними окупованими територіями. Багато подібних аналогій можна знайти. Не дай боже, я не хочу захищати анексію Криму, бо це, безумовно, була агресія, але думка, що у нас буде Росія, яка добровільно відмовиться від Криму? Я цього не бачу. Навіть у дуже демократичній Росії з дуже демократичною владою я не бачу повернення Криму", - додала дипломат.



Вона зауважила, що потрібно врахувати пріорітети для Польщі на даний момент.



"Яким був наш зразковий механізм побудови саме таких гарних відносин, від яких, на мою думку, ми без потреби відмовились? Це був невеликий прикордонний рух з Калінінградом", - зазначила Катаржина Пелчиньска-Наленч

Варто зазначити, що за останніми опитуваннями "Рух Польща 2050" є третім за популярністю після керівної партії "Право і справедливість" і опозиційної "Громадянської платфрми", але протягом певного періоду обіймав і другу позицію в рейтингах. Наразі партія має 7 місць у Сеймі та одне в Сенаті країни.