У Полтаві 28 храмів УПЦ (МП) і лише 7 - ПЦУ, проте на Великдень до ПЦУ було не під'їхати за кілька кварталів, - депутатка міськради
Представників Української православної церкви (Московського патріархату) не видно і не чути у Полтавській області
Про це в ефірі Еспресо заявила депутатка Полтавської міськради Юлія Городчаніна.
"Зараз біда з переходами. Тривають більше такі перемовні процеси, активно включається митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір", - наголосила вона.
Городчаніна сказала, що у Полтаві 28 церков УПЦ (МП) і лише сім - ПЦУ.
"Процес переходу складний. Так само розглядаємо варіанти офіційного позбавлення цих церков чи то приміщень, чи то земельних ділянок. Насправді роботи дуже багато. Російський вплив тут значний. Дуже показові були Великодні свята - в церквах УПЦ (МП) стояло по 20 людей, а до ПЦУ не можеш під'їхати за кілька кварталів", - розповіла депутатка.
Вона додала, що люди самостійно та усвідомлено обирають українську церкву.
"Представників УПЦ (МП) не видно і не чути на Полтавщині. Я не знаю, чого вони чекають чи відсиджуються, але їхнього активного протистояння (спротиву, - ред.) немає", - підсумувала Городчаніна.
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