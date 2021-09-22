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У Полтаві чоловік вчинив стрілянину на вулиці, поранив перехожого і викрав жінку
У середу, 22 вересня, у Полтаві неподалік зупинки громадського транспорту на вул. Симона Петлюри чоловік вчинив стрілянину
Про це повідомляє сайт Нацполіції у Полтавській області.
Інформація про інцидент надійшла до правоохоронців близько 12:00. Місцева жителька поавідомила, що чоловік здійснив кілька пострілів з невідомої зброї, після чого нібито змусив жінку сісти в автомобіль та поїхав у невідомому напрямку.
Поліцейські встановили, що чоловік, який вчинив стрілянину в центрі Полтави, поранив місцевого перехожого 1990 року народження.
Автомобіль, на якому зловмисник 1987 року народження зник з місця події, помітили та затримали у Кременчуці працівники батальйону поліції особливого призначення спільно з оперативниками та слідчими.
У салоні автомобіля крім правопорушника перебувала жінка також 1996 року народження - імовірно, саме її зловмисник змусив сісти у транспортний засіб у Полтаві.
Вирішується питання про відкриття провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї) та ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
- Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську 31-річний зловмисник вчинив стрілянину з вогнепальної зброї на одній із вулиць міста, поранивши чоловіка.
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