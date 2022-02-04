У Полтаві демонтували пам’ятник полководцю Російської імперії Суворову

Про це повідомив регіональний представник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) в Полтавській області Олег Пустовгар, передає видання Полтавщина.



Спочатку монумент стояв у дворі київського військового ліцею імені Івана Богуна. Згодом пам’ятник Суворову перемістили в якості експонату до Полтавського музею важкої бомбардувальної авіації, який є філією Національного військово-історичного музею.

У свою чергу, директор УІНП Антон Дробович закликав музей демонтувати пам'ятник Суворову, оскільки він "не є пам’яткою історії, мистецтва, культури, архітектури, містобудування, науки та техніки".

"Зазначений пам’ятник був одним з елементів радянської наочної агітації та пропаганди, яка втратила своє значення після здобуття Україною Незалежності", - пояснив він.

У свою чергу керівництво музеб пішло на зустріч та демонтувало спірний експонат.

"Непорозуміння, помилку виправлено. Полтава виявилася негостинною до ката українського та польського народів. Десь менше, ніж півроку простояв", - наголосив Пустовгар.