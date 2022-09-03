У Полтаві та області котельні відновили подачу гарячої води

Про це повідомили в telegram-каналі Полтаватеплоенерго (PoltavaTE).

"Сьогодні, підприємству "Полтаватеплоенерго", вдалося врегулювати питання з постачальником природного газу ТОВ "ГК" Нафтогаз Трейдинг", тож підприємство відновило роботу котелень, які і надалі будуть забезпечувати полтавців гарячою водою", - йдеться у повідомленні.

Станом на 30 серпня було відомо, що Чернівці були без води,через аварію на водогоні у місті.

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