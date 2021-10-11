У Полтавській області автобус злетів у кювет і перекинувся, постраждало 11 людей
11 жовтня на трасі "Київ-Харків-Довжанський" у Полтавській області автобус з’їхав із проїзної частини дороги та перевернувся на бік
Про це повідомила пресслужба обласної поліції.
Автобус їхав із Луганщини до Києва.
У ньому перебувало 22 пасажири та двоє водіїв. Водієві та десятьом пасажирам надають допомогу лікарі.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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