Про це пише BBC.

Під час фатального тренування у четвер Фрейре катався зі штучною тягою – у цьому виді вправи серфера розганяє катер або водний мотоцикл, щоб він упіймав особливо швидку хвилю.

Серфер упав з дошки і знепритомнів. Його доставили на берег, де рятувальники виявили, що в нього зупинилося серце та дихання. Заходи реанімації не допомогли, і медики оголосили про смерть Фрейра.

У колах серфінгістів Фрейре вважався піонером – він присвятив більшу частину життя подорожам світом у пошуках великих хвиль.

У районі, де загинув Фрейре, дуже високі хвилі через підводний каньйон Назаре, розташований неподалік берега.

Саме в Назарі німецький серфер Себастьян Штойдтнер установив світовий рекорд, підкоривши у 2020 році найвищу хвилю в історії серфінгу.

Видання відзначає, що у цьому регіоні траплялися нещасні випадки, але до сьогодні смертельних серед них не було.

Момент нещасного випадку потрапив на відео.

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