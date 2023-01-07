У Португалії, намагаючись осідлати величезну хвилю, загинув зірка серфінгу Марсіо Фрейре
Знаменитий бразильський серфер Марсіо Фрейре загинув, намагаючись осідлати гігантську хвилю біля берегів Португалії у районі містечка Назаре
Про це пише BBC.
Під час фатального тренування у четвер Фрейре катався зі штучною тягою – у цьому виді вправи серфера розганяє катер або водний мотоцикл, щоб він упіймав особливо швидку хвилю.
Серфер упав з дошки і знепритомнів. Його доставили на берег, де рятувальники виявили, що в нього зупинилося серце та дихання. Заходи реанімації не допомогли, і медики оголосили про смерть Фрейра.
У колах серфінгістів Фрейре вважався піонером – він присвятив більшу частину життя подорожам світом у пошуках великих хвиль.
У районі, де загинув Фрейре, дуже високі хвилі через підводний каньйон Назаре, розташований неподалік берега.
Саме в Назарі німецький серфер Себастьян Штойдтнер установив світовий рекорд, підкоривши у 2020 році найвищу хвилю в історії серфінгу.
Видання відзначає, що у цьому регіоні траплялися нещасні випадки, але до сьогодні смертельних серед них не було.
Момент нещасного випадку потрапив на відео.
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