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У Повітряних силах розповіли, для яких цілей в Україні РФ використовує ракети "Кинджал" і чи можливо їх збити

27 січня, 2023 п'ятниця
13:25
війна з Росією Юрій Ігнат

Балістичні ракети "Кинджал", які російська армія використала під час масованої ракетної атаки 26 січня, призначені для ураження стратегічних цілей в Україні

Про це в ефірі телемарафону 27 січня повідомив спікер командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Ракетами "Кинджал" дуже хизувався Путін, називаючи їх гіперзвуковими, так само як зараз він хизується ракетами "Циркон". "Кинджалів" у росіян мало, тому вони бережуть їх для ураження масштабних стратегічних цілей", - зазначив він.

За його словами, під час ракетної атаки 26 січня найбільш важливою для окупантів ціллю стали один з об’єктів у Запоріжжі, а також енергетичний об’єкт у Києві.

Ігнат підкреслив, що наразі Україна не може збивати балістичні ракети.

"Немає таких засобів, які можуть виявляти і збивати такі надшвидкі ракети. "Кинджал" – це ракета, яка летить балістичною траєкторією. МіГ-31 доставляє її до верхніх шарів атмосфери, там запускає, і вона вже летить і з величезною швидкістю опускається на ціль", - сказав речник.

  • 26 січня російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Було випущено 55 ракет (із них два "Кинджали"). 47 ракет збила українська ППО.

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