У Повітряних силах розповіли, навіщо РФ так часто підіймає літаки МіГ-31 у небо

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат у телемарафоні.

"Перш за все, польоти все ж таки пов’язані з тренуванням льотного складу, з виходом в райони пусків, і, таким чином, навчання пілотів - це безперервний процес і він триває завжди, а тим паче в умовах бойових дій вони натаскують їх. Плюс повітряні тривоги, які в Україні постійно дратують людей, що впливає на нашу економіку і на наш психологічний стан, ворог це прекрасно розуміє", - заявив Ігнат.

За його словами, росіяни також піднімають літаки для того, щоб перевірити українську ППО: "Вони піднімаються далеко в тилу Росії. Я думаю, що той самий аеродром Саваслейка, їм треба, щоб перевірити ППО, мабуть, підлітати ближче. Мабуть, ППО краще відстежує літак Су-24 - це розвідник, який постійно знаходиться в акваторіях обох морів і з півночі, от він власне і проводить цю розвідку".