У Повітряних силах заявили, що Україна не битиме західною зброєю по пунктах дислокації "іскандерів" у РФ
Україна не має права завдавати ударів західною зброєю по пунктах дислокації оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", які розташовано на території РФ
Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Ми не атакуємо цілі на території Росії. Як каже керівництво держави, є стратегія – ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають", - сказав він.
Однак заборона не поширюється на тимчасово окуповані території. Там ЗСУ мають право вражати будь-які об'єкти з будь-яких видів озброєння.
За словами Ігната, Росія має обмежену кількість "іскандерів", інакше застосовувала б їх більше.
"Є в них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували", - зазначив речник ПС.
- 29 травня російська армія атакувала Україну 11 "іскандерами". Усі їх збила ППО.
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