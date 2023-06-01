Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ми не атакуємо цілі на території Росії. Як каже керівництво держави, є стратегія – ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають", - сказав він.

Однак заборона не поширюється на тимчасово окуповані території. Там ЗСУ мають право вражати будь-які об'єкти з будь-яких видів озброєння.

За словами Ігната, Росія має обмежену кількість "іскандерів", інакше застосовувала б їх більше.

"Є в них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували", - зазначив речник ПС.