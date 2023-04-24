У Повітряних силах заявили, що засоби ППО не можуть покрити всю територію України
Засоби ППО не можуть покрити всю територію України через свою нечисленність, тому дієвими наразі стають мобільні вогневі групи
Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат під час телемарафону.
"Ми в таких реаліях, що не можемо зараз покрити всю територію країни засобами ППО. Patriot надходять, але і С-300, і "Буки" теж не довговічні. Треба розуміти, що ця техніка теж на межі можливостей. Ми поступово йдемо шляхом заміни радянського парку техніки ЗРК, а мобільно-вогневі групи - це те що вдалося зробити і вдається нарощувати. Навіть радіотехнічна бригада, яка призначена більше відстежувати повітряний простір, минулого разу знищила із 10 БПЛА половину і саме вночі", - сказав він.
Він зазначив, що озброєння, яке застосовується проти України, як не крути, все новітнє, навіть якщо використовуються якісь примітивні засоби.
"Все одно ніде такої практики у світі немає. Тому українські захисники і наше виробництво, яке нарощує оберти, пристосовується до реалій сучасної війни, і виготовляють новітні засоби. Це навіть банальні квадрокоптери, з яких скидають ті ж самі гранати, - це теж винахід цієї війни", - додав Ігнат.
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