У повітряний простір Польщі залетів розвідувальний аеростат з Білорусі
У польському повітряному просторі зафіксували об'єкт, який залетів з боку Білорусі – ймовірно, це повітряна куля для спостереження
Про це повідомило міністерство оборони в суботу, 13 травня, вранці.
"Центр повітряних операцій зафіксував появу в польському повітряному просторі об'єкта, який влетів з боку Білорусі. Це, ймовірно, спостережний аеростат. Радіолокаційний контакт був втрачений поблизу Рипіна", – повідомили у відомстві.
У міністерстві додали, що оперативним командувачем було прийняте рішення щодо залучення до пошуку об'єкта чергових сил територіальної оборони.
- 12 травня повідомлялося, що міноборони Білорусі заявило про напад на групу військовослужбовців, які беруть участь у посиленні державного кордону. Нападника затримано.
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