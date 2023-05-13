У повітряний простір Польщі залетів розвідувальний аеростат з Білорусі

Про це повідомило міністерство оборони в суботу, 13 травня, вранці.

"Центр повітряних операцій зафіксував появу в польському повітряному просторі об'єкта, який влетів з боку Білорусі. Це, ймовірно, спостережний аеростат. Радіолокаційний контакт був втрачений поблизу Рипіна", – повідомили у відомстві.

У міністерстві додали, що оперативним командувачем було прийняте рішення щодо залучення до пошуку об'єкта чергових сил територіальної оборони.