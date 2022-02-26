У пожежі через попадання снаряду в будинок на Київщині загинула людина
У смт Бородянка Київської області людина загинула в пожежі після того, як в житловий будинок потрапив снаряд
Про це повідомив пресцентр ДСНС у Telegram.
"О 13:40 у смт Бородянка Бучанського району в наслідок попадання снаряду в житловий будинок виникла пожежа. Загинула 1 особа та є інформація, що в підвалі може бути дитина", - йдеться у повідомленні.
ДСНС залучила до ліквідації 8 осіб та 2 одиниці техніки.
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