У Празі на мітингу "Росіяни проти Путіна" зібралось близько 3 тис емігрантів з РФ

Про це повідомляє DW, інформує Еспресо.TV

Мітинги організував Російський антивоєнний комітет за кордоном. Вони відбулись у двох містах Німеччини, Швеції, Литві та Чехії.

Найбільше людей приєдналися до демонстрації у Празі. Символом руху став біло-синьо-білий прапор, який антивоєнний комітет пропонує зробити символом вільної Росії.

Демонстранти тримали лозунги "Росіяни проти Путіна", "Свобода Навальному" та "Разом проти диктаторів" (Путіна та Лукашенко) та скандували гасла "Ні війні!". Також було чимало синьо-жовтих прапорів та повітряних кульок.

Згідно з даними чеської поліції, у заході взяли участь близько 3 тисяч осіб.





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