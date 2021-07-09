У президентському рейтингу лідирують Зеленський і Порошенко, – опитування

Якби вибори відбувалися наступної неділі, то за Володимира Зеленського проголосували 28,8% тих, хто визначився і піде голосувати, за Петра Порошенка – 18,4%, йдеться в даних опитування.



Інші кандидати: Ігор Смешко - 10,3%, Юлія Тимошенко - 8,5%, Юрій Бойко - 7,9%, Володимир Гройсман - 4,2%, Дмитро Разумков - 4,1%, Євген Мураєв - 3,9%, Віктор Медведчук - 3,4%, Олег Ляшко - 1,9%, Віталій Кличко - 1,9%, Олег Тягнибок - 1,2%, Кіра Рудик - 0,7%.



У другому турі за Зеленського готові проголосувати 60%, за Порошенка – 40%. Як відомо, у другому турі президентських виборів у 2019 році за Володимира Зеленського проголосували 73,22%, за Петра Порошенка 24,45%.







У рейтингу політичних партій лідирують «Слуга народу» (24,8% від тих, хто визначився і готовий голосувати) та «Європейська Солідарність» (18,1%). За ОПЖЗ готові голосувати 13,3%, ВО «Батьківщина» 10,8%, «Сила і честь» 8,3%, «Українська стратегія Гройсмана» 4,9%, ВО «Свобода» 3,6%, Партія Шарія 2,9%, «Голос» 2,9%, «Наші» 2,1%, «Радикальна партія Олега Ляшка» 2,0%, «За майбутнє» 1,6%, «Опозиційний блок» 1,5%, ПроПозиція 0,7%.







Партію «Європейська Солідарність» вважають реальною опозицією до влади 29,5%. 24,8% назвали опозицією партію ОПЗЖ, «Батьківщину» - 13,7%, «Голос» - 4,5%.



Опитування проведене 25 –30 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

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