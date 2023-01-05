Про це інформує з Media Center Ukraine начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ми зробили вичерпні заходи. Наша Нацполіція, молодці, - обійшли всіх, під відеозапис, під письмовий запис взяли у людей їхнє бажання чи небажання (виїхати - ред.). На жаль, частина людей залишилася. Це 10-15% безпосередньо по громадах в цих населених пунктах", - сказав Старух.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації наголосив, що це особисте рішення кожного українця, відповідно законодавства влада не може силоміць вивозити мирних жителів з їхніх домівок.

"Хоча б принаймні дітей була можливість забирати в таких випадках, а не залишати там, де величезна загроза. На сьогодні не можу сказати, скільки там дітей, а на момент опитування десь 60 дітей було по всій смузі ведення бойових дій", - додав очільник ОВА.

Також 5 січня начальник Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що рашисти не дозволяють евакуацію у Василівському районі, за останні два тижні пройти змогла лише одна людина.