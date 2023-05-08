У Прилуках з’явився мурал актора Миколи Яковченка в образі козака Шевчика
У Прилуках завершили мурал актора Миколи Яковченка в образі козака Шевчика, впродовж тижня його наносили на дев’ятиповерхівку по вулиці Київській художники-муралісти Віталій Гідеван та Олена Нойна. Так вшанували 123 річницю від його дня народження
Про це повідомив ініціатор проєкту, голова ГО "Прилучани Особливі" Олександр Овдієнко.
Зі слів Віталія Гідевана зображення потрібно було "підігнати" по масштабу. На роботу художники встигли використати понад 200 балончиків німецької фарби. Це 11 відтінків сірого кольору.
Мурал має висоту 21 метр, ширину – понад шість. Його відтворили із негативу фотографії Миколи Яковченка, який знайшли у архівах Національного театру імені Івана Франка, де працював актор.
"Козак Шевчик це уособлення героїв України, які віддали своє життя починаючи іще із Запорізької Січі. Ми взяли глобальніше, ширше і набагато далі, за всю історію України", – розповів ініціатор проєкту Олександр Овдієнко.
Як доповнення до муралу в Арт просторі "Арсенал" впродовж тижня відбулися 4 кінопокази стрічок за участі Миколи Яковченка, які завершувалися тематичними вікторинами із подарунковими сертифікатами. Щоранку Олександр Овдієнко проводив етери на місцевому радіо, де розповідав про Миколу Яковченка та театральне життя Прилук.
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