У ПриватБанку виникла аварійна ситуація з каналами зв'язку. Можлива затримка в роботі сервісів
У суботу, 23 квітня, у ПриватБанку виникла аварійна ситуація з каналами зв'язку. Клієнти можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку
Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.
Зазначають, що через аварійну ситуацію клієнти банку 23 квітня можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.
"Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи", – додають у повідомленні.
- Раніше повідомляли, що ПриватБанк з 1 травня закриває програму "Бонус+", проте до кінця квітня користувачі ще можуть переказати кошти ЗСУ або витратити в магазинах.
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