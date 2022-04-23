У ПриватБанку виникла аварійна ситуація з каналами зв'язку. Можлива затримка в роботі сервісів

Про це йдеться у повідомленні пресслужби банку.



Зазначають, що через аварійну ситуацію клієнти банку 23 квітня можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.

"Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи", – додають у повідомленні.

Раніше повідомляли, що ПриватБанк з 1 травня закриває програму "Бонус+", проте до кінця квітня користувачі ще можуть переказати кошти ЗСУ або витратити в магазинах.

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