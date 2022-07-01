У проєкті оптимізації структури Кабміну пропонують ліквідувати Міністерство у справах ветеранів, - Ірина Фріз
Влада планує скоротити кількість міністерств, об'єднуючи їх між собою
Про це повідомила народна депутатка з фракції "ЄС" Ірина Фріз.
Вона опублікувала попередній план зміни структури Кабінету Міністрів.
Влада планує скоротити кількість міністерств, об'єднуючи їх між собою.
Ірина Фріз зазначила, що одним з наслідків запропонованої оптимізації буде зникнення Міністерства у справах ветеранів.
"Найбільше засмутило, що на Мінветі поставили хрест в цій реформі. Тобто в країні, в якій буде декілька мільйонів ветеранів та членів їх родин, не буде профільного міністерства. Не змогли закрити у 2019, бо Зеленський пообіцяв на ветеранському форумі зберегти відомство, так під час / після війни прагнуть помножити на нуль", - написала народна депутатка.
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