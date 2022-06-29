У Путіна дійсно є хвороба, і вона складніша за рак, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін справді хвора людина
Про це Зеленський заявив у інтерв'ю NBC.
На запитання, що він думає про чутки, щодо захворювання Путіна на рак, президент України відповів, що у російського диктатора складніший діагноз.
"Чесно кажучи, я не знаю, що відбувається з Путіним, я вважаю, що є дійсно велика хвороба. В цілому, але вона складніша, ніж та хвороба, про яку говорите ви. Це хвороба щодо поваги до нашого народу, хвороба до таких катувань. Це складний момент і це є хвороба, і це питання не лише однієї людини", - сказав Зеленський
Він додав, що на таку ж хворобу страждає й оточення Путіна.
"Я розумію, що багато людей в оточенні президента РФ вони саме хворі, зайві амбіції, неповага до міжнародного права, до життя людей. Ця хвороба небезпечна для нашої держави, а все інше це балачки і не дуже цікаво", - наголосив Зеленський.
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