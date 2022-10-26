У Путіна готуються до "жесту доброї волі" у Херсоні, - Піонтковський

Про це сказав політолог Андрій Піонтковський в ефірі телемарафону.

"У Росії вирішують найважливіше завдання. Там, звичайно, розуміють, що РФ зазнає стратегічної поразки. Зараз Путіна хвилює питання про здачу Херсона, що насувається. Вони розуміють, що з військової точки зору здача Херсона неминуча, а з політичної точки зору - вона неможлива. Тому що після останніх серій духопідйомних понтів, призначення нового дуболома Суровікіна поразка під Херсоном спричинить шок для глибинного народу та для "бункера". Тому треба якось поєднати несумісне", - сказав він.

За словами Піонтковського, Москва збирається "захищати Херсон".

"Мені здається, в Москві дозріває план. Я думаю, вони захищатимуть Херсон. Вони туди накачують мобиків, які мають, за їхнім задумом, брати участь у вуличних боях. Але навряд чи українська армія повторить помилку німецького вермахту і вплутається у вуличні бої як у Сталінграді і не полізе туди. Продовжуватиме знищувати ударами "хаймарсів", - наголосив він.

Піонтковський переконаний, що плани Кремля у майбутньому – витіснити з інформаційного простору таку подію як здачу Херсона.

"Мені здається, плани в наступному - витіснити з інформаційного простору таку подію як здачу Херсона. Поглинути її чимось масштабнішим: "жахливий злочин української воєнщини, яка підриває Каховську ГЕС" або бомбу, або й те й інше одночасно. Тоді можна слідом за "жестом доброї волі" поразку під Херсоном оголосити "порятунком життя мирних жителів та російських військових", - сказав він.