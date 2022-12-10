У Путіна, можливо, вже й немає ніякої ядерної зброї, - політичний діяч Рашкін
Політичний діяч з США Юрій Рашкін вважає, що Путін так часто погрожує ядерною зброєю, оскільки в Росії є великі проблеми з цим озброєнням
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Путін завжди говорить протилежне тому, що він думає. Це саме стосується і ядерної зброї. Цілком можливо, що в нього не залишилось можливості вдарити ядерною зброєю. Тому він і погрожує світу ядерною війною. Неважливо, що Путін говорить. Важливо лише, що він робить", - пояснив Рашкін.
Політичний діяч наголосив, що у РФ можуть бути проблеми з ядерною зброєю.
"Розвідка США передає в публічне середовище інформацію про те, що у РФ немає ніяких приготувань до ядерного удару. Тому заяви Путіна про ядерний удар втрачають будь-який сенс. З іншої сторони він так часто погрожує ядерною зброєю, що на це вже не звертають уваги. Вже вдарили по Кримському мосту та по території РФ. То коли ж настане той момент, що він дійсно застосує ядерну зброю? Саме тому його заяви просто пусті слова і доводять, що ніякої ядерної зброї у РФ вже не залишилось", - додав він.
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