Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Путін завжди говорить протилежне тому, що він думає. Це саме стосується і ядерної зброї. Цілком можливо, що в нього не залишилось можливості вдарити ядерною зброєю. Тому він і погрожує світу ядерною війною. Неважливо, що Путін говорить. Важливо лише, що він робить", - пояснив Рашкін.

Політичний діяч наголосив, що у РФ можуть бути проблеми з ядерною зброєю.

"Розвідка США передає в публічне середовище інформацію про те, що у РФ немає ніяких приготувань до ядерного удару. Тому заяви Путіна про ядерний удар втрачають будь-який сенс. З іншої сторони він так часто погрожує ядерною зброєю, що на це вже не звертають уваги. Вже вдарили по Кримському мосту та по території РФ. То коли ж настане той момент, що він дійсно застосує ядерну зброю? Саме тому його заяви просто пусті слова і доводять, що ніякої ядерної зброї у РФ вже не залишилось", - додав він.

9 грудня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді скасував традиційну щорічну зустріч із російським президентом Володимиром Путіним через його ядерні погрози Україні