У Путіна не залишилося жодних карт, він програє війну, - Піонтковський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"До речі, провалилася ще одна акція. Чому був таким порожнім виступ Путіна? Бо вони ж готувалися якусь перемогу продемонструвати. Ще 10 днів тому британська й американська розвідка попереджали, що росіяни готують якийсь масштабний наступ, і не просто закидати трупами мобіків і ув’язнених українські позиції, а з використанням бронетехніки. І був же наступ під Вугледаром, який провалився. Потім говорили про психічну повітряну атаку, що кинуть кілька хвиль, що майже весь парк військово-повітряних сил РФ перебуває на українському кордоні. Путін планував кинути пілотів-камікадзе як першу хвилю для виявлення української ППО, а наступними хвилями її знищити, і потім хазяйнувати, як у Сирії. Схоже, пілоти відмовилися, і воєнні експерти йому пояснили, що це безглуздий план", - прокоментував політолог.

Андрій Піонтковський підсумував, що у Путіна не залишилося жодних карт, він програє війну.