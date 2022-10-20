У Путіна немає інтересу до дипломатичного вирішення війни в Україні, - Ентоні Блінкен

Про це в інтерв’ю телеканалу ABC News розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Наша мета проста — підтримувати українців, щоб переконатися, що їхня країна залишається незалежною і, зрештою, забезпечити найсильнішу позицію на переговорах, якщо вони розпочнуться, — сказав Блінкен.

Відповідаючи на питання про те, що президент України Володимир Зеленський також відмовився вести переговори з Володимиром Путіним і готовий до дипломатичного врегулювання лише з наступним президентом Росії, Блінкен підкреслив, що український лідер все ж прагне до дипломатії на відміну від президента РФ.

"Зеленський ясно дав зрозуміти, що в якийсь момент дипломатія має покласти цьому кінець. Але те, що ми бачимо досі, — це відсутність інтересу Путіна до значущої дипломатії", — наголосив держсекретар.

За його словами, при цьому Путін вдається до нераціональних рішень та вчинків.

"Важко уявити себе у чужій свідомості. Я думаю, що він раціональний, але рішення, які він ухвалює, чи, краще сказати, його цілі — не раціональні", — підсумував Блінкен.

Нагадаємо, командир підрозділу розвідників Terra Микола Волохов (Абдула) повідомив, що російський диктатор Володимир Путін має великі сподівання на холодну зиму, яка нібито посприяє програшу українських військових на полі бою, але насправді зима примусить його військо відступити

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