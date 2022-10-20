English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У Путіна немає інтересу до дипломатичного вирішення війни в Україні, - Ентоні Блінкен

У Путіна немає інтересу до дипломатичного вирішення війни в Україні, - Ентоні Блінкен

20 жовтня, 2022 четвер
15:46
війна з Росією Ентоні Блінкен

Президент РФ Володимир Путін не має жодного інтересу до дипломатичного вирішення збройного конфлікту в Україні

Про це в інтерв’ю телеканалу ABC News розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Наша мета проста — підтримувати українців, щоб переконатися, що їхня країна залишається незалежною і, зрештою, забезпечити найсильнішу позицію на переговорах, якщо вони розпочнуться, — сказав Блінкен.

Відповідаючи на питання про те, що президент України Володимир Зеленський також відмовився вести переговори з Володимиром Путіним і готовий до дипломатичного врегулювання лише з наступним президентом Росії, Блінкен підкреслив, що український лідер все ж прагне до дипломатії на відміну від президента РФ.

"Зеленський ясно дав зрозуміти, що в якийсь момент дипломатія має покласти цьому кінець. Але те, що ми бачимо досі, — це відсутність інтересу Путіна до значущої дипломатії", — наголосив держсекретар.

За його словами, при цьому Путін вдається до нераціональних рішень та вчинків.

"Важко уявити себе у чужій свідомості. Я думаю, що він раціональний, але рішення, які він ухвалює, чи, краще сказати, його цілі — не раціональні", — підсумував Блінкен.

  • Нагадаємо, командир підрозділу розвідників Terra Микола Волохов (Абдула) повідомив, що російський диктатор Володимир Путін має великі сподівання на холодну зиму, яка нібито посприяє програшу українських військових на полі бою, але насправді зима примусить його військо відступити

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Росія
політика
Володимир Путін
США
Ентоні Блінкен
Читайте також:
16 жовтня, 2022 неділя
Втеча з Білорусі 100 тисяч чоловіків закінчиться колапсом в країні, - опозиціонер Латушко про мобілізацію білорусів
20 жовтня, 2022 четвер
Дуда подзвонив президентові Ірану: Польща протидіятиме закупівлям зброї Росією
19 жовтня, 2022 середа
Актриса Сопонару про виїзд Олега Винника за кордон: "Кажуть, він хворий, не вірю, що він непорядний"
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.03
    Купівля 40.03
    Продаж 40.77
  • EUR
    Купівля 38.4
    Продаж 39.44
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
20 жовтня
17:14
На фото: кадр з фільму "Відблиск"
Приниження, знущання, катування: у Німеччині покажуть український художній фільм "Відблиск" про жахи в російському полоні
17:12
44 дні: прем’єрство Ліз Трасс виявилося найкоротшим в історії Великої Британії
17:09
"Антитерористичні навчання" у Геленджику
У Геленджику в школі без попередження росгвардія провела "антитерористичні" навчання з захопленням заручників та стрільбою
17:01
Естонія
Естонія посилила правила перевезення вантажів через кордон із Росією
16:46
окупанти
Загроза відновлення росіянами наступу на північному фронті зростає, - Генштаб
16:45
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Штайнмаєр пообіцяв підтримку України щодо ППО і відновлення інфраструктури
16:36
Україна нагородила компанію Netflix "Відзнакою миру"
Україна нагородила компанію Netflix "Відзнакою миру"
16:21
Президент Швейцарії Іньяціо Кассіс відвідав звільнені від російських окупантів Бородянку та Іванків Київської області
Президент Швейцарії відвідав деокуповані Бородянку та Іванків на Київщині
16:21
На фото: журналістка "Інтера" Анастасія Даугулє
"Перелік звинувачень є абсурдним": ведуча "Інтера" Даугулє заперечує закиди у поширенні російських наративів
16:21
Бен Воллес
Міністр оборони Британії раптово злітав у Вашингтон. Експерти вважають, що візит пов'язаний з ситуацією в Україні
16:12
Володимир Путін
Розмови про застосування ядерної зброї можуть бути пов’язані з психологічним станом Путіна, - експерт
16:12
OPINION
Борислав Береза
Деменції Путіна вводять його в оману
16:05
Нідерланди_ прапор
Нідерланди підтримали створення спецтрибуналу в Гаазі щодо агресії РФ проти України
15:58
Оновлено
Ліз Трасс
Прем'єрка Британії Трасс оголосила про відставку
15:39
грузія
Грузія з початку року збільшила товарообіг з Росією на 50%
15:38
Бен Воллес
Росія випустила ракету біля британського літака, який патрулював над Чорним морем
15:33
Розмінування Київщини триває
ООН допоможе Україні засобами для розмінування
15:32
Примусово мобілізовані росіяни розглядають варіант здатися в полон Україні
За два тижні ще тисяча російських військових звернулися на гарячі лінії, щоб здатися в український полон
15:30
Оновлено
санкції проти РФ
Ротенберг, Міхельсон, Керімов, Прохоров та інші: Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкцїі щодо низки російських олігархів, родичів Путіна та юросіб
15:29
Ексклюзив
Спутник V
Росіяни будуть використовувати біологічний тероризм на окупованих територіях, - боєць "Легіону Свободи" Денисов
15:27
Київ, обстріл ТЕС
Країни ЄС нададуть Україні майже 600 одиниць енергетичного обладнання, – Кулеба
15:23
Silent Hill 2
За легендарною франшизою Silent Hill анонсували 4 нові гри та фільм
15:15
телеведуча
Трохи тепліше, місцями сонячно та невеликий дощ: прогноз від Наталки Діденко на 21 жовтня
15:09
Знищений ЗСУ Орлан-10 на Луганщині
У Швеції вкрали 100 камер контролю швидкості, такі ж виявили на російських безпілотниках
15:01
Норвегія
Норвегія підозрює іноземну розвідку в нещодавньому інциденті з безпілотниками
14:56
НБУ
Нацбанк України, попри інфляцію під час війни, залишив облікову ставку на рівні 25%
14:55
OPINION
Андрій Бондар
Перехід імперіалістичної війни Росії у громадянську, а громадянської в національно-визвольну – це генеральна програма
14:30
Євробачення-2023
У конкурсі "Євробачення-2023" візьмуть участь представники 37 країн
14:25
Оновлено
Євроcoюз ЄС
Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдали ударів по Україні
14:09
Українське зерно
З українських портів у рамках "зернової ініціативи" 20 жовтня вийшло два судна з агропродукцією
14:05
Охоронець ексватажка "ЛНР"
Охороняв ексватажка "ЛНР" і воював проти України: судитимуть громадянина РФ
14:03
На фото: Лана Дель Рей
Викрали рукопис на 200 сторінок та неопубліковані пісні: Лану Дель Рей пограбували
13:47
Дрон
Військові показали, як над Донеччиною український дрон протаранив ворожий квадрокоптер
13:47
залишки ракет С-300 в Миколаєві
Росіяни вранці обстріляли Миколаїв ракетами С-300, влучили в колишній авторинок
13:46
ФСБ
Російські спецслужби готують теракти проти власного населення та планують звинуватити Україну, - розвідка
13:46
Киянка, яка виправдовувала війну РФ проти України
Сподівалася на перемогу РФ у війні проти України: у Києві оголосили підозру працівниці гімназії
13:34
на фото: ДБР
Чиновники продавали гуманітарку жителям Дніпропетровщини: ДБР блокувало злочинну схему
13:31
Ціни на пальне АЗС
Ринок пального в Україні успішно працює, ціни на АЗС невдовзі стабілізуються, - директор консалтингової групи "А95"
13:24
У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців
У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців, слідство підозрює, що це навмисний підпал
13:13
Олаф Шольц
Німеччина планує підготувати близько 5 тисяч українських військових до весни
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV