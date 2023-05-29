У Путіна попереду дуже серйозна криза, і це пов'язано з майбутніми виборами президента РФ, - політолог Галлямов
Аббас Галлямов, політолог, вважає, що у послабленого путінського режиму є величезний шанс пропустити якійсь смертельний удар з боку еліт або повсталого народу за результатами виборів у березні 2024 року
Про це він розповів в етері Еспресо.
"У Путіна попереду дуже серйозна криза, і це пов'язано з майбутніми виборами президента РФ у березні 2024 року. Чи скасує він ці вибори, чи піде сам, або ж висуне наступника? Думаю, що Путін поки не знає, що буде робити. Бо у російського виборця немає підстав голосувати за Путіна, у якого рейтинг вже років п'ять нижче 50%. Зараз його електоральна база складає приблизно третину, а у даній ситуації, навіть не розраховуючи на контрнаступ ЗСУ, він набере менше третини голосів виборців", - сказав політолог.
Аббас Галлямов зауважив, що Путін може захотіти фальсифікувати результати виборів, однак фальсифікації у таких масштабах – завжди скандальні та помітні.
"У ситуації скандалу є велика ймовірність, що виникне протест. Якщо навіть не буде повноцінного протесту, бо все-таки люди бояться, то не факт, що у цей момент не зроблять якісь зусилля силовики чи еліти. Тобто, якщо планується ними якась змова, то вони шукають момент, аби завдати удар по Путіну, коли його легітимність буде максимально кульгати на обидві ноги. Це може бути або під час сильної військової поразки, або при виникненні скандалу з виборами. Тобто Путін перестає сприйматися як легітимний правитель, відповідно, дії проти нього вже не виглядають як заколот, а скоріше як відновлення законності", - прокоментував політтехнолог.
Галлямов зазначив, що за стастикою з державних переворотів у різних країнах світу відомо, що такі перевороти частіше відбуваються у прив'язці до виборів.
"І це досить серйозний виклик для Путіна. У ситуації, коли режим послаблений, є величезний шанс, що він пропустить якійсь смертельний удар з боку еліт або повсталого народу. Якщо ця криза накладеться на потужний наступ ЗСУ, а російські добровольці продовжать та поширять свої рейди у РФ, то шанси на виживання є незначними у путінського режиму, але вони поки є, умовно кажучи, 50 на 50", - підсумував аналітик.
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