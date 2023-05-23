Путінський режим у РФ викликає невдоволення в усіх свідомих росіян, - Маляр

Про це вона сказала під час ефіру на 1+1

"Рейд у Бєлгородській області, який розпочався вчора військовими з легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу - це передбачувана внутрішньою політична криза країни-агресорки, яка назрівала ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну", - зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також додала, що дії Путіна викликають невдоволення в усіх свідомих росіян.

"Люди, які повстали проти путінського режиму - це патріоти Росії, наскільки ми розуміємо. Усе те, що робить Путін з РФ, те, що він веде війну з Україною викликає невдоволення в усіх свідомих росіян. Для росіян вже ганебно діставати свій паспорт. Вони соромляться сказати, що вони громадяни Росії. Рано чи пізно дії Кремля повинні були призвести саме до того, що зараз відбувається на Бєлгородщині", - зауважила Маляр.

22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.

Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.

Губернатор Бєлгородської області РФ Гладков зранку 23 травня заявив, що жителям Грайворонського округу "поки не варто" повертатися додому. Пєсков "глибоко занепокоєний"







