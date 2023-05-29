ISW: Пригожин підриває режим Путіна, ймовірно, через неотриману нагороду "за захоплення Бахмута"
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що засновник групи Вагнера Євген Пригожин підриває режим російського президента Володимира Путіна через нетриману нагороду "за захоплення Бахмута"
Про це інформують фахівці Інституту вивчення війни (ISW).
В огляді вказують, що Пригожин, схоже, знову опосередковано підірвав авторитет і режим президента Росії Володимира Путіна, заявивши про заборону російськими державними ЗМІ будь-яких дискусій про сили Вагнера.
Він сказав, що неназвані російські чиновники лише виграють від такої цензури найближчим часом, від 1 до 3 місяців, перш ніж "народ почне чинити опір і ненавидіти бюрократів".
Додається, що за його словами, російські чиновники змогли б насолоджуватися своєю історичною здатністю цензурувати російське суспільство, якби Росія не почала війну в Україні.
Потім Пригожин помітно перевів дискусію з розмови про неназваних російських чиновників на пряме звернення до однієї людини.
Експерти зазначають, що коментарі Пригожина, ймовірно, спрямовані на Путіна, якого російські державні ЗМІ зазвичай зображують як лідера, який "щохвилини опікується невеликими інфраструктурними проєктами та життям простих росіян".
Окрім цього, у звіті припускають: можливо, Пригожин робить нападки на Путіна за те, що російський диктатор не виплатив йому обіцяну винагороду "за захоплення Бахмута".
Так, у ніч з 27 на 28 травня російські війська здійснили найбільший з початку війни удар з використанням безпілотників Shahed-131/136 по Україні.
За оцінкою Інституту, те, що Росія спрямовує повітряні боєприпаси на Київ, а не на інфраструктурні чи військові об'єкти, обмежує здатність цієї російської повітряної кампанії суттєво послабити українські наступальні можливості для майбутнього контрнаступу.
Експерти зауважують, що Пригожин заявив, що російська операція в Бахмуті може продовжитися до 5 червня. Він повідомив 28 травня, що виведення військ ПВК з міста може зайняти ще кілька днів, оскільки Вагнера не зможе передати всю техніку в належному стані до 1 червня.
Також фахівці вказують: темпи російських операцій навколо Бахмута залишаються помітно низькими.
За попередньою оцінкою, зниження темпів російських наступальних операцій в районі Бахмута, ймовірно, дає українським силам у цьому районі ініціативу розпочати новий раунд операцій навколо міста, якщо вони цього захочуть.
- Нагадаємо, між Євгеном Пригожиним та вищим військовим керівництвом РФ давно напружені стосунки. Так, 21 лютого стало відомо, що він неодноразово скаржився на брак належного постачання боєприпасів його бойовикам, публічно критикував і скандалив із чиновниками російського міноборони, зокрема з його головою Сергієм Шойгу. Нещодавно засновник ПВК Вагнера заявив, що його та інших високопоставлених вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку РФ та заблокували всі перепустки до російських міністерств.
- 13 березня Інститут вивчення війни констатував, що конфлікт між міноборони Росії та Євгеном Пригожиним досяг апогею на тлі битви за Бахмут.
- 15 травня зазначалося, що засновник російської ПВК Вагнера Євген Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, розкрити дані про позиції військ РФ для атак.
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