У Путіна відкинули будь-які розмови на основі "формулу миру" Зеленського
Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія ні з ким не розмовлятиме на основі української "формули миру", яку запропонував президент Володимир Зеленський
Про це поінформували в російському ЗМІ "РИА-новости".
"Росія ні з ким не розмовлятиме на основі "формули миру", запропонованої Зеленським, очевидно, що Київ сам до діалогу не готовий", - заявив очільник російського МЗС Сергій Лавров.
Зазначається, що Сергій Лавров назвав "ілюзією" ідею Зеленського вивести російські війська з Криму та Донбасу за допомогою західних партнерів, а також забезпечити виплату репарацій Україні.
- Нагадаємо, у листопаді на саміті "Великої двадцятки" на Балі президент України Володимир Зеленський представив формулу миру з 10 пунктів. Президент наголошував, що українська формула миру дуже чітка, а кожен її пункт - опрацьований.
- Український уряд планує провести міжнародний саміт для обговорення формули миру й завершення війни і хоче, аби на цьому саміті головував генсек ООН Антоніу Гутерреш. В ООН відповіли, що посередництво Гутерреша можливе за умови, що всі сторони на це згодні.
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