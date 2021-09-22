У п’ятьох населених пунктах України пройдуть позачергові вибори: рішення Ради

Про це передає Еспресо.TV.

Нардепи проголосували за проєкти постанов "Про призначення позачергових виборів Покровського сільського голови Нікопольського району Дніпропетровської області" (№5634), "Про призначення позачергових виборів Степівського сільського голови Миколаївського району Миколаївської області" (№5768), "Про призначення позачергових виборів Добропільського міського голови Покровського району Донецької області" (№5806).

Там позачергові вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року.

У свою чергу, депутати підтримали постанови "Про призначення позачергових виборів Новогуйвинського селищного голови Житомирського району Житомирської області" (№6056) та "Про призначення позачергових виборів Озернянського сільського голови Тернопільського району Тернопільської області" (№6057). Позачергові вибори у цих населених пунктах відбудуться 27 березня 2022 року.

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