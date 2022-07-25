Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко у фейсбуці.

За словами нардепки, у Верховній Раді України 25 липня депутати зареєстрували законопроєкт, який відновлює гарантії збереження середньої зарплати працівникам на час призову на військову службу.

"Проєкт закону №7584. За мобілізованими зберігаються місце роботи і посада. Повертаємо збереження виплати середньої заробітної плати роботодавцем", - пише Геращенко.

Також йдеться, що роботодавцям компенсуватимуть витрати шляхом зменшення суми виплат з податків і зборів, які йдуть до державного бюджету.

"Такий суб’єкт господарювання (роботодавець) має право компенсувати такі витрати – зменшити на суми таких виплат мобілізованим сплату податків і зборів до держбюджету", - пише нардепка.

Поступово зростає кількість компаній, які зменшили зарплати на 10–15%.

Урядова програма з компенсації роботодавцям мінімальної зарплати за нові робочі місця для переселенців дала змогу працевлаштуватися 7,4 тис. українців.

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