У Раді пропонують запровадити обмеження для невакцинованих осіб, - нардепка Кравчук

Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає РБК-Україна.

Народні депутати, працівники апарату Верховної Ради, помічники та інші відвідувачі, а також представники медіа зможуть потрапити до будівлі лише за наявності одного з документів:

документа про щеплення одною чи двома дозами від коронавірусу;

негативного ПЛР-тесту (діє 72 годин);

негативного експрестесту на антиген до коронавірусу (діє 48 годин);

довідки про одужання від COVID-19.

Голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що цю постанову зареєструють.

"Постанова буде зареєстрована до кінця тижня, розглянута найближчим часом, але в межах регламенту", - сказав він.



