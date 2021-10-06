У Раді пропонують запровадити обмеження для невакцинованих осіб, - нардепка Кравчук
У Верховній Раді планують підготувати постанову про посилення карантину в будівлі парламенту
Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає РБК-Україна.
Народні депутати, працівники апарату Верховної Ради, помічники та інші відвідувачі, а також представники медіа зможуть потрапити до будівлі лише за наявності одного з документів:
- документа про щеплення одною чи двома дозами від коронавірусу;
- негативного ПЛР-тесту (діє 72 годин);
- негативного експрестесту на антиген до коронавірусу (діє 48 годин);
- довідки про одужання від COVID-19.
Голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що цю постанову зареєструють.
"Постанова буде зареєстрована до кінця тижня, розглянута найближчим часом, але в межах регламенту", - сказав він.
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