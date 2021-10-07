У Раді виступили проти підвищення ренти за користування радіочастотами в "ресурсному" законопроєкті

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.



Згідно з повідомленням, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради підтримав звернення Комітету цифрової трансформації щодо недопустимості прийняття змін до Податкового кодексу, які направлені на підвищення рентної плати за користування радіочастотним ресурсом.



Зазначається, що це підвищення передбачене проєктом закону №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень". Зокрема, передбачена індексація рентної плати за користування радіочастотним ресурсом на 5%.



"Це матиме наслідком зростання податкового навантаження на мобільних операторів на суму 102,5 млн грн на рік, починаючи з 1 липня 2021 року", - зазначили у пресслужбі.



Водночас у пресслужбі нагадали, що, відповідно до підписаного меморандуму між урядом і мобільними операторами, останні мають забезпечити максимальне покриття країни послугами мобільного зв'язку нових поколінь, а Кабмін взяв зобов'язання державної підтримки в частині прогнозованості та обмеження податкового регулювання.



У пресслужбі додали, що наразі мобільні оператори виконують зобов'язання з інвестування та розгортання мереж четвертого покоління в повному обсязі та відповідно до узгоджених графіків.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb