У Раді зареєстрували законопроєкт для боротьби з фінансовими пірамідами, - Гетманцев

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики нардеп Данило Гетманцев повідомив у Telegram.



"Разом з колегами зареєстрували законопроєкт №5865, який спрямований на протидію фінансовим пірамідам в Україні та боротьбу із спробами їх організації", - написав Гетманцев.



Він зазначив, що прийняття законопроєкту дозволить впровадити дієві механізми запобігання маніпулюванням, інсйдерській торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та іншим зловживанням на ринках капіталу.



Крім того, додав нардеп, законопроєкт передбачає посилення незалежності та інституційній спроможності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як національного регулятора ринків капіталу та організованих товарних ринків.

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