У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок
Депутати внесли до Верховної Ради законопроєкт, який пропонує запровадити військовий облік для жінок на добровільній основі
Про це йдеться в картці проєкту закону.
Документ внесли 58 депутатів.
Законопроєкт № 6482 вносить зміни до закону про військовий обовʼязок і військову службу.
Нардеп Максим Бужанський у своєму Facebook написав, що документ пропонує зробити добровільним облік для всіх жінок, окрім медиків.
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