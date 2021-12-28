У Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок

Про це йдеться в картці проєкту закону.

Документ внесли 58 депутатів.

Законопроєкт № 6482 вносить зміни до закону про військовий обовʼязок і військову службу.



Нардеп Максим Бужанський у своєму Facebook написав, що документ пропонує зробити добровільним облік для всіх жінок, окрім медиків.

