У Раді зареєстрували законопроєкт про терміни карантину

Про це йдеться у тексті законопроєкту №6508 “Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину”.



Згідно з документом, уряд вводить карантин за ініціативою МОЗ і за подання головного санлікаря. Його можуть вводити не більше, ніж на два місяці. У випадку несприятливої епідемічної ситуації уряд має право продовжувати карантин.



Якщо Кабмін планує запровадити карантин у понад 6 областях України, він має погодити це рішення з Радою нацбезпеки і оборони.



Крім цього, у рішенні про запровадження карантину обов’язково мають вказуватися дані про інфекційну хворобу, територію, де вводиться карантин, а також заходи для боротьби з поширенням хвороби і перелік карантинних заходів.

Нагадаємо, станом на 10 січня, в Україні вже дві області "помаранчеві" - Сумська та Херсонська.