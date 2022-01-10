У Раді зареєстрували законопроєкт про терміни карантину
Нардепи зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає, що карантин запроваджує Кабмін не більше, ніж на два місяці
Про це йдеться у тексті законопроєкту №6508 “Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання запровадження карантину”.
Згідно з документом, уряд вводить карантин за ініціативою МОЗ і за подання головного санлікаря. Його можуть вводити не більше, ніж на два місяці. У випадку несприятливої епідемічної ситуації уряд має право продовжувати карантин.
Якщо Кабмін планує запровадити карантин у понад 6 областях України, він має погодити це рішення з Радою нацбезпеки і оборони.
Крім цього, у рішенні про запровадження карантину обов’язково мають вказуватися дані про інфекційну хворобу, територію, де вводиться карантин, а також заходи для боротьби з поширенням хвороби і перелік карантинних заходів.
- Нагадаємо, станом на 10 січня, в Україні вже дві області "помаранчеві" - Сумська та Херсонська.
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