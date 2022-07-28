У Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження іспиту для отримання громадянства України

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт ініціював прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт має на меті запровадження комплексного іспиту з основ Конституції України, історії України як умови для прийняття до громадянства України, а також приведення у відповідність до закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" виконання умови щодо володіння державною мовою деякими категоріями осіб.

Ініціатива пояснюється тим, що повномасштабне вторгнення Росії "внесло корективи у ставлення держави до інституту громадянства України, зокрема щодо встановлення додаткових умов для прийняття до громадянства України".

Законопроєкт містить наступні положення:

запроваджується як умова прийняття до громадянства України знання основ Конституції України, історії України;

переглядаються строки щодо опанування державної мови на рівні, визначеному законодавством, стосовно осіб, яких прийнято до громадянства України, як таких, що мають визначні заслуги перед Україною, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України, які в установленому законодавством України порядку проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, у тому числі які нагороджені державною нагородою, які отримали посвідку на тимчасове проживання на підставі частини двадцятої статті 4 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;

унормовується, що особи вказаних категорій повинні протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України скласти іспити з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою;

запроваджується зобов’язання для вказаних категорій осіб протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України щодо складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою та подання документів про складання таких іспитів;

встановлюється, що невиконання зобов’язання про складання іспитів з основ Конституції України, історії України, на рівень володіння державною мовою вказаними категоріями осіб є підставою для втрати громадянства України;

уточнюються умови для прийняття до громадянства України дітей, а також на осіб, які мають стійкі психічні, інтелектуальні порушення.

Раніше на сайті президента України з'явилася і набрала потрібну кількість голосів петиція про запровадження обов'язкового іспиту для отримання громадянства України.

У відповідь на петицію президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю розглянути можливість запровадження такого іспиту.

Шмигаль заявив, що уряд підготує законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України.

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