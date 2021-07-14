У рамках "Кримської платформи": нардеп від "Голосу" анонсував законопроєкт про політв'язнів
У Верховній Раді готують законопроєкт про політв'язнів, який буде частиною пакету законів "Кримської платформи"
Про це заявив народний депутат від "Голосу" Рустем Умеров, передає "Радіо Свобода".
"Ми хочемо провести закон про політв'язнів. Його вже допрацьовує Представництво президента в Автономній республіці Крим і Севастополі і разом з ними ми будемо пропонувати залу їх прийняти. Це один із законів пакету "Кримської платформи", який ми хочемо провести до саміту", - сказав Умеров.
Нардеп також нагадав про заарештованого в окупованому Криму кореспондента "Радіо Свобода" Володимира Єсипенка, до якого російська влада не пускала адвокатів.
"Він (Єсипенко – ред.) зізнався на суді, що його катували. Це питання для нас дуже болюче, до нас звертаються родичі", - сказав Умеров.
За словами нардепа, у разі ухвалення цей закон допомагатиме політв'язням в їхній реінтеграції, зокрема сприятиме наданню їм соціальної та правової допомоги.
- Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.
- 12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий "Київський районний суд Сімферополя" продовжив його арешт до 11 липня.
- До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.
- 6 липня окупаційний суд в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.38
-
EUR
Купівля 32.08Продаж 32.47
- Актуальне
- Важливе