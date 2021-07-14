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У рамках "Кримської платформи": нардеп від "Голосу" анонсував законопроєкт про політв'язнів

14 липня, 2021 середа
07:37

У Верховній Раді готують законопроєкт про політв'язнів, який буде частиною пакету законів "Кримської платформи"

Про це заявив народний депутат від "Голосу" Рустем Умеров, передає "Радіо Свобода".

"Ми хочемо провести закон про політв'язнів. Його вже допрацьовує Представництво президента в Автономній республіці Крим і Севастополі і разом з ними ми будемо пропонувати залу їх прийняти. Це один із законів пакету "Кримської платформи", який ми хочемо провести до саміту", - сказав Умеров.

Нардеп також нагадав про заарештованого в окупованому Криму кореспондента "Радіо Свобода" Володимира Єсипенка, до якого російська влада не пускала адвокатів.

"Він (Єсипенко – ред.) зізнався на суді, що його катували. Це питання для нас дуже болюче, до нас звертаються родичі", - сказав Умеров.

За словами нардепа, у разі ухвалення цей закон допомагатиме політв'язням в їхній реінтеграції, зокрема сприятиме наданню їм соціальної та правової допомоги.

  • Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.
  • 12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий "Київський районний суд Сімферополя" продовжив його арешт до 11 липня.
  • До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.
  • 6 липня окупаційний суд в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.

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