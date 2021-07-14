У рамках "Кримської платформи": нардеп від "Голосу" анонсував законопроєкт про політв'язнів

Про це заявив народний депутат від "Голосу" Рустем Умеров, передає "Радіо Свобода".



"Ми хочемо провести закон про політв'язнів. Його вже допрацьовує Представництво президента в Автономній республіці Крим і Севастополі і разом з ними ми будемо пропонувати залу їх прийняти. Це один із законів пакету "Кримської платформи", який ми хочемо провести до саміту", - сказав Умеров.



Нардеп також нагадав про заарештованого в окупованому Криму кореспондента "Радіо Свобода" Володимира Єсипенка, до якого російська влада не пускала адвокатів.



"Він (Єсипенко – ред.) зізнався на суді, що його катували. Це питання для нас дуже болюче, до нас звертаються родичі", - сказав Умеров.



За словами нардепа, у разі ухвалення цей закон допомагатиме політв'язням в їхній реінтеграції, зокрема сприятиме наданню їм соціальної та правової допомоги.

Нагадаємо, окупанти затримали кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка 10 березня 2021 року. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою.

12 березня Єсипенка помістили під варту. 1 квітня так званий "Київський районний суд Сімферополя" продовжив його арешт до 11 липня.

До затриманого журналіста протягом 27 днів не допускали адвокатів. Пізніше він повідомив про тортури з боку російських спецслужб.

6 липня окупаційний суд в Сімферополі продовжив на пів року арешт незаконно утримуваного громадянина України журналіста Владислава Єсипенка.

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