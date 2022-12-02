Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У районі Бахмута й Авдіївки варто робити оборону України динамічнішою, - офіцер ЗСУ Лапін
Ексклюзив

У районі Бахмута й Авдіївки варто робити оборону України динамічнішою, - офіцер ЗСУ Лапін

2 грудня, 2022 п'ятниця
15:19
війна з Росією ЗСУ

У районі Бахмута й Авдіївки на Донеччині Україна має оборонятися динамічніше, щоб бути менш вразливою до російської артилерії

Про це розповів спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат України VIII скликання Ігор Лапін в етері Еспресо.

"Для мене особисто було б важливим питання Авдіївки та Бахмута. Річ у тім, що статичність фронту й нашої оборони дає змогу ворогу, маючи колосальну перевагу в артилерії, завдавати досить важких уражень. Тому саме на цій ділянці, я вважаю, потрібно було б робити нашу частини оборони більш динамічною, тобто проводити контрнаступальні дії", - наголосив він.

За словами Ігоря Лапіна, так українські захисники будуть менш вразливими до російських артилерійських обстрілів. Адже якщо війська рухаються, то артилерії дуже важко цілитися.

  • 1 грудня військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ вдається сковувати росіян, які зазнають колосальних втрат.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Росія
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Бахмут
Військові новини
наступ ЗСУ
Читайте також:
Ліонель Мессі
2 грудня, 2022 п'ятниця
ЧС-2022: який вигляд має сітка плей-офф після матчів 1 грудня
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
1 грудня, 2022 четвер
Чому помилилася фон дер Ляйєн в оцінці українських втрат
обмін полоненими. 1 грудня
1 грудня, 2022 четвер
Україна звільнила ще 50 захисників. Загалом із полону додому повернулися вже 1319 українських героїв
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.66
    Купівля 39.66
    Продаж 40.35
  • EUR
    Купівля 40.58
    Продаж 41.67
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
2 грудня
16:41
Ексклюзив
Відомо про відхід військ окупанта з Василівки Запорізької області, - депутат райради Кирильчук
16:39
ДБР виявило у Куп’янську списки місцевих зрадників та колаборантів
ДБР виявило у Куп’янську списки місцевих зрадників та колаборантів
16:30
Віктор Орбан
"Це ж так просто і примітивно - дати грошей": Орбан знову виступив проти наміру ЄС виділити Україні 18 млрд євро
16:08
Посольство РФ у Празі
"Хай терористична держава відчує наслідки на власній шкірі": Резніков підтримав ініціативу чехів вимкнути електрику посольству РФ
16:07
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:04
OPINION
Агія Загребельська
Призначення казаха головою ОДКБ — ляпас Путіну
15:59
Латвія
За карту з Кримом у складі РФ: У Латвії на 10 тисяч євро оштрафували телеканал "Дождь"
15:51
Окупанти заблокували Мелітополь та проводять фільтрацію посеред міста, - мер
15:48
Ексклюзив
Невдовзі українські війська почнуть рух, щоб перетнути суходільний коридор росіян до Криму та вийти на узбережжя Азовського моря, - військовий експерт Світан
15:48
Олаф Шольц
Шольц у розмові з Путіним закликав його вивести війська з України
15:47
Сербія
Новим керівником сербської розвідки став проросійський політик
15:34
Боррель відвідав тренування українських військовослужбовців у Польщі
15:22
Оновлено
телеканал "Дождь"
Ведучий російського телеканалу "Дождь" заявив про підтримку окупантів: його звільнили
15:04
суд, вирок
Підтримував Антимайдан і виправдовував агресію РФ: колишньому українському телеведучому повідомили підозру в держзраді
15:02
крапельниця, лікарня, отруєння
Цього тижня за сприяння Єврокомісії 48 українців вирушили на лікування за кордон, - МОЗ
14:55
пам'ятник Катерині ІІ в Одесі
Єкатєріна ІІ, геть з України! Чому декомунізація в часи війни важлива
14:45
"Дезінфекція" в лаврах московського патріархату
Очільник Лаври Павло, Новинський та інші церковники: РНБО ввела санкції проти УПЦ МП, - ЗМІ
14:43
Пункт незламності
Педагогів обурила поведінка нардепа Тищенка під час візиту до пункту обігріву
14:33
Санкції
5 років арешту та штраф у 5% від обігу. Єврокомісія деталізувала кримінальну відповідальність за порушення санкцій проти РФ
14:30
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
"У росіян пріоритети на ракети, а не на людей": Маляр заявила про деморалізацію війська РФ
14:27
зенітна самохідна установка Gepard
Німеччина планує передати Україні 7 установок Gepard навесні, - Spiegel
14:11
Ексклюзив
російські війська окупанти
Три найбільш важливі недоліки та системні проблеми армії РФ, - військовий аналітик Данилюк
14:08
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Ворожих ракетоносіїв у Чорному морі не зафіксовано, але розслаблятись рано, - ОК "Південь"
14:08
OPINION
Петро Олещук
Німеччина визнала Голодомор геноцидом. Більше розуміння – менше помилок
14:07
Колишній співробітник Агентства нацбезпеки США Едвард Сноуден отримав російське громадянство
Едвард Сноуден отримав паспорт громадянина Росії, - адвокат
13:57
Понад 300 тис. українців за час незалежності постраждали від проблем, пов'язаних із торгівлею людьми
13:53
Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін
"Європа була б у біді без США": прем'єр Фінляндії висловилася про безпекову ситуацію
13:44
Авто, станції Starlink та дрони: що Parimatch передав ЗСУ на фронт у листопаді
13:28
Виправдовував захоплення Криму та російську агресію в Україні: митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП оголосили підозру
13:20
Польовий госпіталь
Естонія разом з Норвегією та Нідерландами передадуть Україні польовий госпіталь
13:14
Світовий банк
"Суми приголомшують": у Світовому банку спрогнозували, що для відновлення України знадобиться сотні мільярдів доларів
13:12
Ексклюзив
ЗСУ
Загрози для НАТО зменшуються зусиллями ЗСУ, - військовий аналітик Целуйко
13:08
Нью-Йорк
Війна в Україні вплинула на рейтинг найдорожчих міст світу
12:57
МЗС України
Очі тварин у закривавлених конвертах: щонайменше вісім українських посольств отримали погрози
12:56
на фото прапор Індонезії
Індонезія планує криміналізувати позашлюбний секс: максимальним покаранням буде рік тюрми
12:39
Експравоохоронець з Луганщини, що зрадив присязі
За матеріалами ДБР судитимуть 3 експравоохоронців з Луганщини, їх звинувачують у державній зраді
12:39
Дмитро Пєсков
У Кремлі відреагували на умову Байдена для початку переговорів із США: з України окупанти йти не збираються
12:38
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Росія поводиться агресивно. Голова Мюнхенської конференції закликав підтримати Україну на шляху повернення Криму
12:34
nasams
США просять країни Близького Сходу швидко передати NASAMS Україні для посилення ППО
12:29
США та Франція обіцяють притягнути РФ до відповідальності за Україну
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV