Про це розповів спецпризначенець, офіцер ЗСУ, народний депутат України VIII скликання Ігор Лапін в етері Еспресо.

"Для мене особисто було б важливим питання Авдіївки та Бахмута. Річ у тім, що статичність фронту й нашої оборони дає змогу ворогу, маючи колосальну перевагу в артилерії, завдавати досить важких уражень. Тому саме на цій ділянці, я вважаю, потрібно було б робити нашу частини оборони більш динамічною, тобто проводити контрнаступальні дії", - наголосив він.

За словами Ігоря Лапіна, так українські захисники будуть менш вразливими до російських артилерійських обстрілів. Адже якщо війська рухаються, то артилерії дуже важко цілитися.

1 грудня військовий аналітик Олексій Гетьман зазначив, що на Бахмутському напрямку ЗСУ вдається сковувати росіян, які зазнають колосальних втрат.

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