Про це інформує начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У районі Червонопопівки точиться активна фаза бойових дій. Не можна сказати, що населений пункт повністю деокупований, але ситуація там контрольована. Іноді наші військові заходили в село, і тоді загарбники його обстрілювали – про що говорилось у зведеннях командування, іноді нашим військовим доводилось відходити. Тому й не слід говорити про його деокупацію", – сказав очільник регіону.

Гайдай наголосив, що російські війська вже не один тиждень з усіх боків намагаються наступати, підключають авіацію та важку техніку.