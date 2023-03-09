У районі Червонопопівки поблизу Кремінної точаться активні бойові дії, - Гайдай
Село Червонопопівка Кремінського району Луганської області, через яке проходить стратегічний автошлях Р-66, ще не деокуповане повністю, але точаться активні бої
Про це інформує начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"У районі Червонопопівки точиться активна фаза бойових дій. Не можна сказати, що населений пункт повністю деокупований, але ситуація там контрольована. Іноді наші військові заходили в село, і тоді загарбники його обстрілювали – про що говорилось у зведеннях командування, іноді нашим військовим доводилось відходити. Тому й не слід говорити про його деокупацію", – сказав очільник регіону.
Гайдай наголосив, що російські війська вже не один тиждень з усіх боків намагаються наступати, підключають авіацію та важку техніку.
- В ефірі Еспресо військовий аналітик Олексій Гетьман заявив, що російські війська намагаються просунутися на сході по дузі від Луганщини до Вугледару - у них для цього є три угруповання.
- Російські війська продовжують нищити деокуповані населені пункти Луганської області намагаючись їх захопити знову.
- Згідно зі зведенням Генштабу, росіяни на Луганщині виганяють людей із їхніх будинків і розміщують там військових РФ, а мобілізовані невдоволені діями командування.
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