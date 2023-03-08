Про це мовиться у вечірньому зведенні Генштабу.

У Кремінній, що в Луганській області, загарбники все частіше виселяють місцевих жителів з власних будинків, аби потім розмістити там новоприбулих військових РФ.

Зокрема повідомляється, що серед мобілізованих росіян зростає невдоволення власним командуванням: "Основною причиною цього є збільшення кількості фактів використання як штурмовиків тих окупантів, які проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення та не мають бойового досвіду. Це призводить до різкого збільшення кількості втрат, а "тиловики" не згодні йти на смерть".

Окупанти наступають на 5 напрямках, завдавши за добу 22 авіаудари

Російська армія зосереджена на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

"Ворог й надалі порушує норми Міжнародного гуманітарного права, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об’єктів та будинків мирного населення", - зазначили в Генштабі.

Упродовж доби росіяни завдали 22 авіаційних удари,

а також здійснили 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, РФ використала БПЛА типу Шахед-136, дрон ліквідували.

Військові попередили про загрозу ракетних ударів, яка залишається по всій території України.

ЗСУ завдали ударів по 11 районах концентрації військових РФ та уразили командний пункт росіян

Упродовж доби українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та 1 удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт загарбників.

Ситуація за напрямками

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Фахівці не виявили ознак формування наступальних угруповань росіян.

Протягом поточної доби противник обстріляв райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Харківка та Атинське Сумської області та Стрілеча, Тернова, Вільча, Кам’янка, Дворічна та Голубівка на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках Росія продовжує спроби прориву оборони наших військ. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямках Гряниківки, Спірного та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли низки населених пунктів. Серед них - Вільшана, Куп’янськ, Кислівка та Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Невське і Червонопопівка - Луганської, а також Новоселівка, Колодязі, Діброва та Берестове на Донеччині.

На Бахмутському напрямку росіяни надалі наступають, тривають спроби штурму міста Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали Залізнянське, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське та Новомихайлівка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Олександропіль, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Георгіївка, Вугледар, Золота Нива і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники ведуть обороні дії. Обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Серед них - Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Кам’янське на Запоріжжі, а також Зміївка, Веселе, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Понятівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка та Дніпровське Херсонської області.