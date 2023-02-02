Про це в ефірі телемарафону розповів начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.

"В районі Вугледара ситуація залишається складною. У цьому районі з’явився підрозділ СОБР, але він з’явився не для штурмових дій, а з’явився для придушення бунтів", - розповів Дмитрашківський.

Повідомляється, що морально-психологічний стан російського війська на тому напрямку "дещо пригнічений".

"Вони не вірять військовому керівництву. Саме тому там з’явився поліцейський підрозділ СОБР, - додав начальник пресцентру.

Довідково. Підрозділ СОБР - це спеціальний загін швидкого реагування РФ.

У Головному управлінні розвідки розповіли, що російський президент Володимир Путін наказав до березня захопити усю територію Донеччини та Луганщини.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb