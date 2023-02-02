У районі Вугледара з'явився підрозділ СОБР для придушення бунтів в росармії, - Дмитрашківський
Російське військове керівництво перекинуло на Донеччину спецпідрозділ швидкого реагування СОБР, для придушення бунтів серед своїх військових
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.
"В районі Вугледара ситуація залишається складною. У цьому районі з’явився підрозділ СОБР, але він з’явився не для штурмових дій, а з’явився для придушення бунтів", - розповів Дмитрашківський.
Повідомляється, що морально-психологічний стан російського війська на тому напрямку "дещо пригнічений".
"Вони не вірять військовому керівництву. Саме тому там з’явився поліцейський підрозділ СОБР, - додав начальник пресцентру.
Довідково. Підрозділ СОБР - це спеціальний загін швидкого реагування РФ.
- У Головному управлінні розвідки розповіли, що російський президент Володимир Путін наказав до березня захопити усю територію Донеччини та Луганщини.
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