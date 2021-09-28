У разі референдуму вступ до ЄС підтримали би 61,4% українців, до НАТО - 57,4%, найефективнішим євроінтегратором назвали Порошенка, - Socis

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром соціальних та маркетингових досліджень Socis.



При цьому щодо вступу до ЄС не визначилися або відмовилися відповідати 9,7%, щодо вступу до НАТО - 10,7%. Ще по 2,6% респондентів не прийшли б на референдум з жодного з наведених питань.



Ефективно забезпечити інтеграцію України до ЄС і НАТО з українських політиків, на думку українців, найбільш спроможний Петро Порошенко (21,8%), на другому місці - Володимир Зеленський (16,1%). За ними йдуть Володимир Гройсман (3,6%), Ігор Смешко (3,3%), Юлія Тимошенко (2,8%), Дмитро Разумков (2,1%), Юрій Бойко (1,8%), Євген Мураєв (1,3%), Віктор Медведчук (0,8%), Віталій Кличко (0,6%), Олег Ляшко (0,6%), Олег Тягнибок (0,3%).



1,2% респондентів обрали б іншого політика, 20,2% вважають, що ефективно забезпечити інтеграцію України до ЄС і НАТО не спроможний жоден із українських політиків, 24% не визначилися з відповіддю або відмовилися відповідати.



Найбільш успішним у міжнародній політиці президентом України, на думку опитаних, був Петро Порошенко (32,2%). 17,7% респондентів назвали Леоніда Кучму, за Володимира Зеленського висловилися 8,1% опитаних. Леоніда Кравчука найуспішнішим вважають 7,4% опитаних, Віктора Януковича - 5,1%, Віктора Ющенка - 4,9%.



Жодного з президентів не вважають успішним у міжнародній політиці 7,2% респондентів, не визначилися або відмовилися відповідати 17,5%.





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