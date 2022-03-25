У разі втрати паспорта можна скористатися цифровим у "Дії" й відновити документи у ЦНАПі

Про це йдеться в телеґрам-каналі "Дії".



Якщо під час евакуації людина не взяла чи втратила паспорт, вона може скористатися паспортами з "Дії" - ID-карткою або закордонним, адже вони мають таку ж юридичну силу, як і звичайні. Цифровий документ можна показувати на блокпостах і поліції, використовувати для перетину кордону з Польщею та Молдовою.



"У ЦНАПах ви можете отримати ID-картку та закордонний паспорт і відновити втрачені документи", - зауважили в "Дії".



Зараз ЦНАПи працють у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій і Чернівецькій областях.



Крім того, паспортні послуги можна отримати в підрозділах Держміграційної служби. Перевірити, чи працюють вони в певній області та знвйти контактні номери, можна на сайті служби.

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