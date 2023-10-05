У разі замороження конфлікту в Україні РФ до 2028 року зможе відновитися й атакувати інші країни, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що в разі замороження конфлікту в Україні РФ за 5 років може відновити свій військовий потенціал та атакувати інші країни
Про це він заявив під час третього саміту Європейської політичної спільноти, передає LB.UA.
Зеленський розповів європейським лідерам про дітей із Харкова, які навчаються в метро, й зазначив, що мішенню для РФ може стати будь-яка країна.
Фото: www.president.gov.ua
"Шановні лідери! Чи достатньо у ваших містах станцій метро, на яких можна було б організувати навчання дітей, якщо погрози стануть реальними? А вона (Росія, - ред.) готується їх реалізувати. Я буду з вами відвертим, як і завжди. Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один із них особливо небезпечний. Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, будь-яке замороження, то буде критичний момент – 2028 рік. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал, і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії", - сказав президент.
Він наголосив, що це дані розвідки. Під ударом, за словами Зеленського, можуть опинитись країни Балтії.
Довідка: Європейська політична спільнота створена 9 травня 2022 року за ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона під час тодішнього головування Франції у ЄС. Це платформа для політичних і стратегічних дискусій щодо майбутнього Європи. Попередні два саміти ЄПС відбулися в Чеській Республіці та у Молдові. Цьогоріч зустріч проходить в іспанській Гранаді 5-6 жовтня.
- Зеленський на саміті також обговорив із прем'єрами Італії та Іспанії нову зброю для ЗСУ.
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