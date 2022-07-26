У регіонах України планують запровадити посади спеціалістів з безпеки в освітньому середовищі
Міністерство освіти й науки України планує запровадження посади спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у телеграмі.
"Сьогодні під час робочої зустрічі вчергове обговорили питання безпечного освітнього процесу з колегами... Розглянули можливість запровадження посади спеціаліста з безпеки в освітньому середовищі. Це рішення керівники департаментів (управлінь) освіти і науки ОВА уповноважені приймати самостійно (з урахуванням особливостей ситуації в регіоні)", - пише Шкарлет.
Як йдеться у повідомленні, Міністерство освіти й науки України підтримує реалізацію безпекових проєктів, ініційованих МВС і зацікавленими сторонами, оскільки безпека дітей і вчителів є головною.
Також Шкарлет проінформував, що у відповідь на запит МОН представники Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні створили онлайн-інструмент для відстежування безпеки в закладах освіти, щоб ефективніше організувати освітній процес.
"Інструмент є частиною національної системи автоматизованого інформаційного комплексу та може бути використаний для цілей проєкту із запровадження посади спеціаліста з безпеки", - пише міністр.
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